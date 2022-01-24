未落實分艙分流 逾3千家公司移工宿舍防疫未達標

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遠雄自貿港區相關確診個案截至24日已突破百例，其中亞旭公司因未落實勞動部雇主防疫指引規定，註記移工外出地點、落實分艙分流及移工調派等，遭重罰共90萬元。圖為遠雄自貿港區。（圖取自遠雄自貿港區網頁ftz.com.tw）

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（中央社記者張雄風台北24日電）移工混住燒出遠雄自貿港亞旭電腦群聚感染，先前勞動部防疫專案訪視逾4萬家公司的移工宿舍，大多數合格但仍有3433家未完成改善，主要缺失正是不同雇主或職場的移工混住、交通動線交織，未能落實分艙分流等原則。

近日桃園亞旭公司因未落實勞動部雇主防疫指引規定，註記移工外出地點、落實分艙分流及移工調派等，先後遭桃園市政府及新北市政府依就業服務法，重罰共新台幣90萬元。

勞動部勞動力發展署發布新聞稿表示，自去年6月6日至今年1月11日，已協同各地方政府分三階段辦理製造業移工住宿地點防疫專案訪視。本次專案訪視共計訪視4萬2383家公司，其中符合防疫指引共3萬6347家（占 85.8%），待改善家數6036家（占14.2%）。

勞動部指出，待改善項目主要為未落實移工上下班時間彈性交錯、不同雇主，或同雇主但不同工作地移工住於同樓層、未明定宿舍管理規則、未預先備置移工確診時1人1室隔離空間等；截至23日，待改善家數6036家中，2603家已改善完畢，尚有3433家仍在改善期間。

勞動部已函請地方政府針對待改善公司，積極輔導廠商應7天內完成改善，並複檢確認改善結果，如有未改善者，應依法裁處。

為加強移工防疫措施，勞動部已於109年4月24日訂定雇主聘僱移工防疫指引，並配合國內疫情多次修正，依據現行最新規範訂有「雇主應辦理措施」及「建議辦理措施」。

雇主或仲介公司未落實應辦理措施，如分流分艙原則、禁止不同雇主或同雇主不同工作地點的移工住宿同一樓層、明定工作規則及宿舍管理規則，加強防疫宣導、掌握移工健康狀況及TOCC、預為準備1人1室隔離空間等。

勞動部強調，如屬於情節重大者，地方政府得不經限期改善，依就業服務法可處6萬元以上至30萬元以下罰鍰，勞動部將依違法人數廢止許可。（編輯：陳清芳）1110124