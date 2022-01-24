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疫情2/300

社區傳播風險提升 全國長照機構即起暫停探視

2022/1/24 14:41（1/24 15:17 更新）
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本土COVID-19疫情嚴峻，疫情指揮中心公布，24日起全國長照機構暫停訪客探視。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
本土COVID-19疫情嚴峻，疫情指揮中心公布，24日起全國長照機構暫停訪客探視。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社記者陳婕翎、江慧珺台北24日電）本土COVID-19疫情嚴峻，社區傳播風險提升，疫情指揮中心今天公布，即起調整全國住宿式長照機構訪客及新進住民管理等應變措施，除例外情形，全面暫停訪客探視。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午疫情記者會中表示，最近本土COVID-19（2019冠狀病毒疾病）群聚事件及源頭不明病例，為防範住宿式長期照顧機構內傳播風險，除例外情形暫停探視。例外情形經機構同意可探視者，應出具訪視前3天內自費篩檢陰性證明。

針對長照機構新進住民管理，陳時中說，新進住民不論是否已完成COVID-19疫苗接種，須配合兩項措施，包括均須出具入住機構前3天內採檢的自費篩檢陰性證明，且依機構人員完成COVID-19疫苗應接種劑次14天以上比率，採取對應管制措施。

陳時中進一步解釋，如長照機構工作人員完成COVID-19疫苗應接種劑次14天以上比率達90％以上，且住民達80％以上，新進住民自入住機構次日起14天內避免參加團體活動。

如工作人員完成COVID-19疫苗應接種劑次14天以上比率未達90％或住民未達80％機構，則自入住次日起隔離14天，或自入住次日起隔離7天，於第7天進行自費篩檢，陰性者可解除隔離，但仍須避免參加團體活動，之後於第14天再進行1次自費篩檢。

指揮中心將持續監測國內外疫情發展，滾動修正相關應變策略。請各類住宿式長照機構務必落實執行「第2級疫情警戒期間住宿式長照機構COVID-19強化管制措施」及指揮中心公布COVID-19相關措施指引。

陳時中提醒，鼓勵完整接種COVID-19疫苗基礎劑12週後機構工作人員與住民儘速接種1劑追加劑疫苗，以提升個人及群體免疫力，確保工作人員及住民健康安全。（編輯：陳清芳）1110124

（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
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