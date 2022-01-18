高市陪病加嚴 限1人、沒打2劑疫苗滿14天須採檢

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高雄市長陳其邁（左2）18日下午宣布陪病措施加嚴，住院病人的陪病者以1人為限，陪病者若沒有接種2劑疫苗滿14天，2月1日起須自費PCR採檢或居家快篩。中央社記者蔡孟妤攝 111年1月18日

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（中央社記者蔡孟妤高雄18日電）Omicron本土病例持續增加，高雄市長陳其邁今天下午宣布陪病措施加嚴，住院病人的陪病者以1人為限，陪病者若未接種2劑疫苗滿14天，2月1日起須自費採檢PCR或快篩。

陳其邁與高雄醫學大學附設中和紀念醫院院長鍾飲文，下午於市政會議暨防疫會議後一同接受媒體聯訪，說明高雄市防疫新措施及施打疫苗第3劑的重要性。

陳其邁說，關於高雄市陪病加嚴措施，住院病人的陪病者以1人為限，陪病者沒有接種2劑疫苗滿14天，2月1日起要自費PCR採檢或居家快篩。

他並表示，目前探病部分，除了手術或侵入性檢查、治療等須家屬陪同，或需要簽同意書等文件，或急診、加護病房、安寧病房等特殊單位有需要說明病況等原因，其餘禁止探病。

陳其邁說，對抗COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron變異株，接種第3劑疫苗最有效，呼籲民眾盡快接種。

鍾飲文引述許多國外研究指出，即使打完2劑疫苗，也會隨著時間拉長，中和抗體降低、保護力下降，所以需要補打第3劑；打滿3劑對防範重症、死亡率效果顯著，尤其有慢性病的長者應盡速接種。

對於若高雄出現確診個案，會否取消內用？陳其邁表示，須視情況而定，若可以找到感染源就不用太擔心。

市府衛生局簡任技正潘炤穎表示，高雄市針對75歲以上長者，會發放接種通知單，分區、分流、分時接種；另412個基層醫療院所，估計1天可接種達2萬人次，目前基層醫療院所預約幾乎已8、9成滿。（編輯：陳仁華）1110118