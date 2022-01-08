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疫情21/300

加強防疫措施 林智堅宣布竹市醫院禁止探病

2022/1/8 16:31（1/8 16:43 更新）
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新竹市長林智堅（左）8日宣布，因應近日疫情變化，竹市提升防疫警戒，即日起至21日醫院、長照、老福、身障機構、精神照顧機構停止探病、探視，住院陪病限制1人。圖為林智堅日前視察竹市疫苗施打站運作。（新竹市政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年1月8日
新竹市長林智堅（左）8日宣布，因應近日疫情變化，竹市提升防疫警戒，即日起至21日醫院、長照、老福、身障機構、精神照顧機構停止探病、探視，住院陪病限制1人。圖為林智堅日前視察竹市疫苗施打站運作。（新竹市政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年1月8日
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（中央社記者郭宣彣新竹市8日電）因應疫情變化，新竹市長林智堅今天宣布，竹市提升防疫警戒，即日起至21日醫院、長照、老福、身障機構、精神照顧機構停止探病、探視，住院陪病限制1人。

新竹市政府今天發布新聞稿指出，面對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，也因應北桃疫情調整，竹市也同步加強防疫，不分室內室外，拍照、唱歌以及無法保持社交距離的場合，請民眾務必戴口罩。

林智堅說，即日起至21日，新竹市的醫院、長照、老福、身障機構、精神照顧機構停止探病、探視，住院陪病限制1人。另外，醫院若附設美食街也須落實實聯制、使用隔板等。

林智堅表示，因應第3劑間隔縮短為12週，符合資格民眾目前有35家診所、以及5家醫院，能預約施打疫苗。

他說，從下週一（10日）起，市府也加開3處大型施打站，分別為中正市場 （中正路245號2樓）、體育館施打站（公園路295號）、慈濟施打站（中華路五段208巷20號），提供第3劑疫苗隨到隨打，免預約，鼓勵民眾接種疫苗。（編輯：黃世雅）1110108

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