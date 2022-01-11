新竹縣校園恢復午餐隔板 賣場市場禁試吃

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

新竹縣政府11日起加強防疫措施，全縣各級學校包含幼兒園即日起除用餐外，須全程戴口罩，且使用午餐隔板，校外人士入校須打滿2劑COVID-19疫苗。（新竹縣政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年1月11日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭宣彣新竹縣11日電）新竹縣政府今天表示，即日起加強防疫措施，全縣各級學校包含幼兒園即日起除用餐外，須全程戴口罩，且使用午餐隔板，校外人士入校須打滿2劑疫苗，賣場和市場不開放試吃。

新竹縣政府今天發布新聞稿指出，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響下，在校園用餐部分，目前要求全面使用隔板。校外人士進入校園須依中央規定，打滿2劑疫苗並提供黃卡證明才能進入，否則須有3天內PCR檢測或快篩證明才能入校。

產發處表示，為加強防疫措施，各營業場所應持續落實實聯制、量體溫、加強環境清潔消毒、員工健康管理、確診事件即時應變等。在賣場、超市、市場，要求加強人流管制，且不開放試吃，禁止邊走邊吃。

縣府表示，請各場所業者，確實遵循各場所防疫管理措施指引，民眾也須配合，大家一起做好防疫。（編輯：方沛清）1110111