疫情升溫 宜蘭縣各醫院、長照等機構停止探視

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣8日電）宜蘭縣長林姿妙今天指出，因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，即日起至1月21日，縣內醫院、長照、安養、精神照護及護理機構除例外情形，停止探視。

林姿妙表示，另即日起不分室內室外，拍照、唱歌及無法保持距離的場合時，務必戴口罩。

林姿妙下午出席縣府線上防疫記者會時指出，中央流行疫情指揮中心今天公布確診個案17415曾有宜蘭足跡。這名個案於1月4日到宜蘭親戚家，當天下午3時15分至下午3時30分曾前往羅東鎮純精路3段的喜互惠生鮮超市羅東店。

她表示，衛生局已將個案的親戚匡列為居家隔離對象，篩檢結果為陰性，並已請有關單位完成相關場所的消毒工作，提醒民眾若曾於特定時段出入相關場所，務必自我監測健康，若出現症狀，請速就醫。

媒體提問，宜蘭縣政府在每年農曆新年時，都會舉辦「歡樂宜蘭年」系列活動，是否會因為疫情變化而變動調整，還是會停辦。對此，林姿妙指出，將視疫情情況，滾動調整。

宜蘭縣衛生局指出，有關例外情形，包括病人實施手術、侵入性治療等，須由家屬陪同，或基於法規需家屬簽署同意書或文件。

此外，醫院急診、加護病房或安寧病房等特殊單位，因應病人病情說明的需要；其他因病患病情惡化或醫療處置需要，或長時間住院病患等情形，經評估有必要探病且經醫療機構同意者，也屬例外情形。

至於安養護、精神照護機構的例外，包括住民出現嚴重身心不適症狀，例如失眠、血壓不穩、情緒暴躁等，機構無法安撫住民。此外，其他經機構評估有必要探視者，也屬例外條件。（編輯：戴光育）1110108