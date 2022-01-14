北市15日起運動全程要戴口罩 水域活動三溫暖烤箱可免

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（中央社記者蕭博文、陳昱婷台北14日電）台北市長柯文哲今天宣布從嚴防疫，除例外情形，15日起恢復室內外運動全程配戴口罩。

台北市政府今天下午舉行防疫因應記者會，市長柯文哲表示，因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，不得不從嚴管制，15日起將恢復室內外運動全程配戴口罩的防疫指引。

柯文哲指出，針對參賽的選手及裁判，只要有接種疫苗2劑且滿14天的證明，比賽期間得不戴口罩；但上場前、下場後仍須全程配戴；至於第2劑施打滿12週者，應出具已施打第3劑的證明，才能在比賽期間不戴口罩。

柯文哲說，參賽選手及裁判經醫師評估且開立不建議施打COVID-19疫苗者，應提供2天內抗原快篩（含家用）或PCR陰性證明，比賽期間即可免戴口罩。

北市府資料則指出，運動中得暫時免戴口罩的情形包括，短暫補充水分，游池內、冷熱水池、烤箱、水療設施、三溫暖、蒸氣室、水域活動等易使口罩潮濕的場合。

此外，場館第一線工作人員（教練、防護員、救生員及櫃檯服務人員）皆須完整接種COVID-19疫苗2劑且滿14日。（編輯：吳協昌）1110114