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疫情13/300

北市公布3名確診者足跡 曾搭捷運、赴松山及大安區餐廳

2022/1/14 16:25（1/14 17:23 更新）
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台北市14日公布3名確診者足跡，個案曾搭乘捷運板南線及火車，並到過士林區小吃店、北投區自強市場、松山區及大安區餐廳等處。（指揮中心提供）
台北市14日公布3名確診者足跡，個案曾搭乘捷運板南線及火車，並到過士林區小吃店、北投區自強市場、松山區及大安區餐廳等處。（指揮中心提供）
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（中央社記者陳昱婷、蕭博文台北14日電）桃園機場COVID-19疫情燒入台北市，市府今天公布3名確診者足跡，個案曾搭乘捷運板南線及火車，並到過士林區小吃店、北投區自強市場、松山區及大安區餐廳等處。

台北市政府舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫因應記者會，黃珊珊表示，今天要公布3名確診者的足跡，其中2例為桃園聯邦銀行健行分行行員（案17738）及其丈夫（案17771）。

黃珊珊指出，夫妻曾在8日搭乘捷運往返江子翠站及善導寺站，並到中正區劉桂蘭中醫診所、華山町餐酒館、華山文創園區，9日到過士林區小吃店及百齡高中停車場，10日到松山區虎笑麵屋及大安區Solo Pasta，並搭乘大都會客運敦化幹線及捷運板南線。

黃珊珊指出，案17771在松山區工作，目前沒有任何症狀，台北市新增匡列職場接觸者1人居家隔離並擴大採檢7人，另針對社區足跡匡列16人居家隔離並擴大採檢80人。

黃珊珊表示，另1名本土個案為案17801，住在北投區，在聯邦銀行曾聚餐的西堤餐廳工作，8日、9日、11日、12日及13日搭乘捷運從明德站往返台北車站，並從台北車站搭火車往返中壢車站，10日到過北投區自強市場及遠東SOGO天母店戶外綠地。

（指揮中心提供）
（指揮中心提供）

黃珊珊說，這名個案12日出現喉嚨痛症狀，用家用快篩為陰性，但今天PCR結果為陽性，CT值僅17.6，目前已做完疫調。

黃珊珊提醒，請有與確診者在同個時間到過同個地點的民眾注意身體狀況，有任何症狀就到7家提供公費篩檢醫院採檢。（編輯：方沛清）1110114

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