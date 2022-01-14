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北市啟動劍潭活動中心收確診者 20至40歲優先

2022/1/14 16:51（1/14 17:29 更新）
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台北市長柯文哲表示，15日起劍潭青年活動中心將成為防疫專責旅館，優先收20歲到40歲的無症狀患者。（台北市政府提供）
台北市長柯文哲表示，15日起劍潭青年活動中心將成為防疫專責旅館，優先收20歲到40歲的無症狀患者。（台北市政府提供）
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（中央社記者陳昱婷、蕭博文台北14日電）中央流行疫情指揮中心今天宣布啟動確診者分流機制，台北市長柯文哲表示，明天起劍潭青年活動中心將成為防疫專責旅館，優先收20歲到40歲的無症狀患者。

台北市政府今天舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫因應記者會，柯文哲表示，桃園機場入境旅客其中大約1/3會住在台北市的防疫旅館。

柯文哲說，目前共有9258人在台北市的防疫旅館居家檢疫，雖然旅館房間數看起來還有剩，但實際上幾乎已滿，剩約1%床位而已，因為旅客離開旅館後，空房還要需要消毒靜置，不是馬上就可以入住，所以這幾天台北市的防疫旅館已經達到極限。

柯文哲進一步表示，過去3天，境外移入個案已經超過200例，超出聯合醫院和平院區及三軍總醫院的量能，為了防止輕症及無症狀患者把台北市的醫療量能擠垮，明天開始先啟動劍潭青年活動中心作為防疫專責旅館，提供200多個床位。

柯文哲指出，原則上20歲到40歲的無症狀及輕症患者都住到防疫專責旅館去，65歲以上則盡量擺病房，其餘交由醫師臨床判斷，狀況比較危險的就住醫院，這幾天先觀察看看，如果每天境外移入個案還是很多，再加開防疫專責旅館。

柯文哲表示，3天出現200個境外移入個案很奇怪，理論上入境者都至少打過2劑疫苗並持PCR陰性證明，呼籲中央要查一查邊境防線是怎麼回事。（編輯：張銘坤）1110114

（台北市政府提供）
（台北市政府提供）
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