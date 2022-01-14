桃機衍生個案增11例 陳時中：未達3級警戒標準

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（中央社記者張茗喧、江慧珺台北14日電）國內新增11例本土病例，均與桃機衍生疫情有關，是否升3級警戒引發關注。指揮中心指揮官陳時中今天表示，目前疫情還不到3級警戒標準，希望疫情在這波就止住回穩。

桃園機場COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續擴大，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午宣布再增11例本土病例，均與桃機疫情有關，分別為2名金嗓歌友會接觸者、1名居服員乾妹的丈夫、3名聯邦銀行行員家人、5名西堤餐廳員工及顧客。

陳時中表示，2名金嗓歌友會相關個案為案17368的女友及女友小孩，同住女友（案17806）曾於1月6日採檢陰性並隔離，對社區影響較小；至於女友小孩（案17770）則是桃園瓦城餐廳員工，先前同樣一採陰性，但僅列自主健康管理，相關疫調積極進行中。

外界好奇，案17770為何僅列自主健康管理，陳時中解釋，當時主要匡列3天內感染期的接觸者進行居家隔離，其餘列入自主健康管理，案17770因沒有同住加上上述考量，才列自主健康管理。

另一名個案是居服員（案17472）乾妹的丈夫（案17804），在隔離期間發病確診，對社區影響小，目前居服員乾妹已有3名家人確診。

（中央社製圖）

被陳時中視為疫情「重中之重」的聯邦銀行，今天再增銀行行員分別的3名親友，銀行聚餐的西堤餐廳也新增3名員工、2名顧客確診，防疫團隊正緊急召回百名顧客及員工進行採檢和隔離。

陳時中說，截至目前，桃園光是社區擴大採檢就超過1萬件，隔離超過1000人，今天下午桃園會再新增2處採檢站，桃園社區共計將設置9處採檢站。

有媒體詢問，桃機疫情燒進銀行、餐廳，台北市也有醫院發生院內感染，是否已達到單週3起群聚條件，疫情即將進入疫情警戒標準第3級。

陳時中說，從病毒定序來看，國內大約有1到2起群聚，而醫院感染不算社區群聚，嚴格來看並沒有3起群聚，他也認為這次風險不算特別大，尤其桃園市衛生局幾乎不眠不休疫調、匡列接觸者，希望下一波前就能把疫情停下來，但防疫的事一切都很難說，只能盡力。

桃園機場COVID-19疫情擴大，至今累計66人確診，除1名桃機防疫計程車司機病毒序列不同，其餘65人暫列群聚。（編輯：陳政偉）1110114