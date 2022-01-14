確診者分流15日上路 設綠色通道助轉診

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（中央社記者江慧珺、張茗喧台北14日電）疫情指揮中心明天起啟動COVID-19確診者分流，無症狀或輕症的年輕患者將轉送加強版防疫旅館或集中檢疫所，指揮官陳時中說，會建立綠色通道，若病況有變化可迅速轉診。

中央流行疫情指揮中心今天宣布，因應境外移入COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診個案大增，15日起將啟動病患分流，輕症、無症狀的年輕患者，將送加強版防疫旅館或集中檢疫所，由台北市率先推動。

陳時中今天在疫情記者會上表示，新制將比照去年本土疫情時的方式，收治無症狀或輕症的集中檢疫所與防疫旅館，會與醫院建立綠色通道，並有護理人員照顧，出現症狀時除可視訊會診，也可迅速轉診。

陳時中強調，目前醫療量能尚無困難，只是將相關配套準備好，就可啟動，加上目前資料顯示，感染Omicron變異株個案都是輕症跟無症狀，分流方案就更可行。

陳時中說，集中檢疫所自1月16日起較有餘裕，會將靠近桃園幾個集中檢疫所清出來，供收治機場落地採檢確診的輕症或無症狀病患。

對於桃園機場開始的群聚疫情持續擴大，指揮中心醫療應變組副組長王必勝說，目前「桃園專案」約有1000人在集中檢疫所隔離，配合桃園市衛生局匡列，人員陸續進駐。

陳時中也說，桃園疫情從機場、歌友會到銀行、餐廳，指揮中心要求盡量拉大匡列範圍、隔離範圍；而先前因應確診人數大增，集中檢疫所暫停自費入住預約，產生餘裕，也發揮很大功能。

另媒體提問，有民眾反映「桃園專案」遭匡列隔離的費用，依縣市有所不同。陳時中強調，匡列隔離規範全國一致，有時是執行單位有所疏忽。

他重申，列入匡列隔離者，送至集中檢疫所不用付費，採檢更是免費；而防疫計程車要收費，防疫大巴士則免費。（編輯：唐聲揚）1110114