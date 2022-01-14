聯邦銀行染疫員工丈夫確診 匡列新北14人採檢

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新北市衛生局14日表示，確診個案案17771為住在板橋區的聯邦銀行健行分行染疫員工丈夫，並公布公共場所足跡，提醒足跡重疊民眾應留意自身健康狀況。（新北市衛生局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 111年1月14日

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（中央社記者黃旭昇新北14日電）新北市府今天公布COVID-19本土確診「案17771」為住板橋區的聯邦銀行健行分行染疫員工的丈夫，共匡列新北接觸者14人，仍在採檢檢驗中。衛生局並公布其來往北捷板南線足跡。

新北市府衛生局今天下午發布新聞資料表示，這名染疫COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者「案17771」，是住板橋區30多歲男子，已接種2劑疫苗，為聯邦銀行桃園健行分行行員「案17738」的丈夫。

市府衛生局說，因其妻子1月12日採檢確診，遭匡列居家隔離，13日採檢核酸檢測（PCR）陽性，CT值30.2，研判為感染初期。

衛生局秘書高詩琪接受中央社記者電訪表示，接獲通報立即展開疫調匡列及清消，個案職場在台北市，新北活動足跡單純，目前匡列新北市的接觸者共14人，其餘接觸者由當地衛生單位疫調與防疫；新北接觸14人均已採檢檢驗中，將配合釐清感染源。

衛生局同時也公布疫調「案17771」的公共足跡，8日下午4時30分至50分，搭北捷板南線北市善導寺站至板橋江子翠站；10日晚間9時30分至10時，搭北捷板南線從北市忠孝敦化站至新北板橋江子翠站。（編輯：張銘坤）1110114