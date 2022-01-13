居服員是超級傳播者？指揮中心：不符合定義

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桃機群聚確診居服員案17472曾赴中壢的聯邦銀行，衍生銀行群聚。指揮中心13日強調，此個案並不符合「超級傳播者」定義，盼外界勿如此稱呼。（示意圖／取自Unsplash圖庫）

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（中央社記者陳婕翎、張茗喧台北13日電）桃機群聚個案居服員（案17472）曾赴中壢的聯邦銀行，衍生銀行群聚，桃園市長鄭文燦稱居服員是「超級傳播者」，指揮中心強調，此個案並不符合定義，盼外界勿如此稱呼。

桃園機場COVID-19（2019冠狀病毒疾病）社區疫情擴大，桃機疫情相關居服員（案17472）赴銀行（聯邦銀行健行分行）洽公後3名接觸者確診，經擴大採檢再增11人，銀行群聚累計確診14人。媒體報導，桃園市長鄭文燦今天主持市府防疫會議後表示，指出居服員是「超級傳播者」。

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天下午記者會中表示，大家很愛超級傳播者說法，但一般來說，無論容易傳播的麻疹、水痘、COVID-19，超級傳播者的定義是1人傳播給10人，但這名居服員實際上可直接連結的個案僅有1名家人、1名友人、1名照顧家庭及1名銀行行員。

羅一鈞說，能與居服員直接連出傳播鏈的個案不足10人，只是因後續衍生出個案數較多，讓人以為傳播力很強。實際上，以流行病學角度分析，居服員並不符合超級傳播者定義，指揮中心忠實呈現疫調狀況，「希望外界不要特別以此名詞指涉她。」

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指揮中心指揮官陳時中表示，居服員和染疫銀行員（案17630）接觸時，行員皆落實口罩政策，但居服員在講電話時多次拿下口罩，「這是目前關鍵的線索」，由於當初居服員確診時，銀行人員屬於第2層接觸者，所以先採取自主健康管理，但後續行員出現症狀仍立即採檢，及展開後續防疫作為。

陳時中說，銀行群聚為近期本土疫情「重中之重」，涉及人數多、足跡廣，除聯繫可直接掌握接觸者，也通知相關接觸者採檢。聯邦銀行最大感染可能除了人與人的接觸外，也不排除物品接觸，造成病毒傳播，再加上Omicron傳染力強，很難以單一方法阻斷傳播，將採取各方法降低傳播。（編輯：陳政偉）1110113