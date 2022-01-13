聯邦銀行群聚案 鄭文燦：預估採檢到1萬人

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（中央社記者葉臻桃園13日電）桃園市長鄭文燦今天表示，造成銀行群聚案的居服員，開戶當天有打第3劑疫苗；聯邦銀行健行分行群聚案預估會採檢到1萬人，衛生局將依現有個案成立個別小組，徹查社區足跡。

聯邦銀行健行分行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）群聚案擴大，今天新增11人確診，分別為10名銀行行員及1名銀行員工家人，整起群聚案截至目前共14人確診，防疫團隊緊急採檢3013名洽公民眾。

鄭文燦今天下午主持疫情說明記者會時表示，聯邦銀行健行分行群聚案的起源，是因為桃機疫情相關染疫居服員（案17472）前往這間分行洽公，這名居服員傳染很多人、是超級傳播者，因此除了匡列採檢要擴大，社區採檢也要擴大。

鄭文燦也說，這名居服員已打過2劑疫苗，4日當天去銀行開戶前，有再去打第3劑的莫德納疫苗，但可能保護力還沒出現，因此9日確診，確切的疫調判讀部分將由指揮中心統籌。

鄭文燦說，市府已在分行附近開設東興社區活動中心臨時採檢站，昨天採檢600人、都是陰性，明天會在分行周邊再加開2間採檢站，希望有足跡重疊、有症狀的民眾都到場採檢。

鄭文燦也說，由於銀行群聚案中有個案家人是學生，桃園市今天有6所學校、1間補習班預防性停課，要等個案家人的採檢是陰性才會復課；目前已經有部分結果出爐，新生醫專、平鎮何嘉仁幼兒園已經可以復課。

鄭文燦表示，銀行群聚案的最終採檢人數預估會超過1萬人，因此將由桃園市政府衛生局，針對每個個案組成個別小組，每個足跡都要複查，務必把社區足跡調查清除；依照過去經驗，群聚案達到14人，一定會有第二波、第三波的風險，因此一定要建立起社區防線。

桃園市政府衛生局長王文彥表示，銀行的群聚案擴散，應該與7日在餐廳的尾牙聚餐有很大關係，因此這間餐廳要消毒、停業3天；這次案例的擴展出乎意料、傳染的很快，因此將以往發病前3天定為感染期，往前推到5天。

王文彥表示，以往確診者接觸者的接觸者，是不會做處理，但這次是特例，對於銀行目前居隔、陰性的行員，他的家屬也做預防性的居隔，大概3至5天，希望這一波在嚴密的防衛下能落幕。

桃園市政府今天也公布確診者足跡，曾在去年12月31日至今年1月11日到過忠貞市場、華勛市場、桃園市服飾設計業職業工會八德分會、西提牛排中壢中山店、IKEA桃園店、搭乘5050公車等；曾出入相關場所者，請於足跡重疊次日起14天，進行自我健康監測。（編輯：張銘坤）1110113