聯邦銀行群聚增2確診累計14人 匡列洽公民眾3013人採檢

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（中央社記者葉臻桃園13日電）桃園市長鄭文燦今天表示，聯邦銀行健行分行群聚案再增2人確診，累計14人確診，匡列3013名洽公民眾採檢；分行員工年終聚餐的餐廳先行停業，匡列108名員工、當天客人採檢。

桃園機場COVID-19（2019冠狀病毒疾病）社區疫情擴大，桃機疫情相關居服員（案17472）赴銀行（聯邦銀行健行分行）洽公後3名接觸者確診，昨天晚間指揮中心公布，這家銀行又新增9名員工確診。

鄭文燦上午主持防疫專案會議後表示，聯邦銀行健行分行群聚案，在昨天晚間指揮中心公布後，因擴大採檢，又新增2人確診，為1名行員及匡列家人、尚未有案號，目前感染人數已累計至14人。

鄭文燦表示，經連夜疫調匡列，這名行員的9名家人和檢驗陰性的17名行員，都送往集中檢疫所隔離，相關人等共76人被隔離；檢驗陰性的行員家人，也要進行預防性居家隔離。

鄭文燦表示，經清查健行分行的洽公民眾，在4日到11日之間，開戶民眾有22人，有簡訊實聯制到分行洽公民眾有576人，有直接交易人數有2415人，因此最大人數為3013人，這3013人都會匡列採檢。

鄭文燦說，經疫調顯示，分行員工年終在某餐廳有聚餐，已針對餐廳停業；餐廳有26名員工，當日在餐廳其他包廂用餐客人有82人，一共108人進行第一輪匡列，後續也會再擴大。

鄭文燦表示，感染源頭的居服員，是在4日到分行開戶，時間約1小時，期間和行員是否有脫口罩拍照等相關近距離接觸仍在調查中。

鄭文燦表示，由於個案中有同住家人在學校念書，桃園市今天針對6所學校、1間補習班預防性停課一天，等採檢結果出來，同住家人是陰性才會復課；昨天已針對分行周邊消毒，今天會擴大到後站的8個里。

鄭文燦也說，針對桃園市國小、附幼明天開始提前放寒假部分，期間若有戶外教學跟畢業旅行就停辦，若是今明2天行程，可不參加、也要退費，會協助學校相關解約作業、不轉嫁給家長；如果疫情擴大，國中跟高中的部分會進行滾動式檢討。（編輯：方沛清）1110113