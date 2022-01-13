中壢聯邦銀行再增9員工確診 桃園6校1補習班停課

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桃園市13日有6所學校、1間補習班預防性停課一天。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

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（中央社記者葉臻桃園13日電）聯邦銀行健行分行出現群聚案，昨天晚間新增9名員工確診。桃園市今天有6所學校、1間補習班預防性停課一天，桃園市長鄭文燦表示，已匡列隔離、漏夜疫調，呼籲有足跡的民眾採檢。

桃園機場COVID-19（2019冠狀病毒疾病）社區疫情擴大，中央流行疫情指揮中心昨天下午在記者會中公布，與桃機疫情相關居服員（案17472）赴銀行3名接觸者確診，昨天晚間指揮中心就緊急發布新聞稿說明，這家銀行又新增9名銀行員工確診，目前已累計12名確診者。

桃園市政府今天證實，因新增9人確診，桃園共有6所學校、1間補習班今天預防性停課一天；學校分別為2所國小、1所國中、1所醫專、2所私立幼兒園。

桃園市長鄭文燦今天凌晨在臉書發文表示，這9名員工居住地在桃園市，皆為匡列接觸者擴大採檢對象，也是確診員工（案17630）同職場（聯邦銀行健行分行）的接觸者。

鄭文燦說，目前此銀行的員工及家人、親友等近距離接觸者，已經全部隔離，桃園市政府也漏夜進行疫調、擴大匡列、加速採檢，同時也針對足跡處進行清潔消毒。

鄭文燦說，市府已在鄰近這間分行的東興社區活動中心開設臨時採檢站，呼籲民眾曾在1月4日至12日期間，有到中壢聯邦銀行健行分行洽公、與行員有接觸，或與附近社區足跡有重疊者，應進行自我健康監測。

若於1月26日前出現發燒、上呼吸道、腹瀉、嗅味覺異常等症狀，應戴醫用口罩，儘速至社區採檢站或各指定採檢院所，接受採檢及評估。（編輯：張芷瑄）1110113