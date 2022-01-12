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桃園疫情擴大 中壢區聯邦銀行再增9員工確診

2022/1/12 23:09（1/13 00:28 更新）
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桃園市中壢區聯邦銀行健行分行12日晚間新增9人確診COVID-19，累計12員工染疫。（圖取自Google地圖網頁google.com/maps）
桃園市中壢區聯邦銀行健行分行12日晚間新增9人確診COVID-19，累計12員工染疫。（圖取自Google地圖網頁google.com/maps）
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（中央社記者陳婕翎台北12日電）桃園中壢區聯邦銀行出現群聚，今天晚間新增9名員工確診，目前已累計12名確診者，疫情指揮中心提醒，若民眾曾於今年1月4日至12日期間至健行分行洽公，應自我健康監測至26日。

桃園機場COVID-19（2019冠狀病毒疾病）社區疫情持續擴大，指揮中心今天下午疫情記者會中公布，與桃機疫情相關居服員（案17472）赴銀行3名接觸者確診，今天晚間指揮中心就緊急發布新聞稿說明，這家銀行又新增9名銀行員工確診。

中央流行疫情指揮中心今天晚間公布國內新增9例COVID-19本土確定病例（均尚未取號，Ct值介於18.2-26.5），均為今天匡列接觸者擴大採檢的中壢區聯邦銀行染疫員工（案17630）同職場工作人員，分別為2例男性、7例女性，年齡介於20多歲至50多歲。

指揮中心表示，目前這間銀行員工及其家人、親友及近距離接觸者，已經全部隔離，衛生局正漏夜進行調查並持續擴大匡列相關接觸者進行採檢作業，並針對個案服務工作場域進行清消。

指揮中心提醒，若民眾曾於今年1月4日至12日期間至中壢聯邦銀行健行分行洽公、與行員有接觸，或與附近社區足跡有重疊，應請進行自我健康監測。

指揮中心表示，若進行自我健康監測民眾於1月26日前出現發燒、上呼吸道、腹瀉、嗅味覺異常等症狀，應佩戴醫用口罩，儘速至社區採檢站或各指定採檢院所，接受採檢及評估。

指揮中心說明，桃園市政府衛生局已於中壢區中正公園、中路公園、龍岡採檢站、中壢區黎明公園、北區客家會館、自強活動中心、東興社區活動中心等處開設社區採檢站。

今天晚間新增的9名中壢聯邦銀行健行分行確診員工，若全數算入桃機相關疫情，至今與桃機疫情有關的病例已累計51人確診，除1名桃機防疫計程車司機病毒序列不同，其餘50例暫列群聚。（編輯：劉學源）1110112

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