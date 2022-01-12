北市1護理師確診 衛生局：與中興院區無關

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中央流行疫情指揮中心12日晚間表示，北市某醫院一名30多歲女性護理師確診，因工作定期採檢後檢出陽性。（示意圖／取自Unsplash圖庫）

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（中央社記者陳婕翎台北12日電）國內COVID-19疫情頻傳，中央流行疫情指揮中心今天晚間表示，台北市某醫院一名30多歲女性護理師確診，因工作定期採檢後檢出陽性，詳細情形將於明天疫情記者會統一說明。

指揮中心今天晚間以文字說明，這一名北部本國籍30多歲女性護理師，1月11日出現發燒、喉嚨痛及肌肉痠痛症狀，以為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種後反應，今天因工作定期採檢後檢出陽性。相關疫調、接觸者匡列及防治工作刻正進行中。（編輯：陳政偉）1110112

新增1護理師確診 北市衛生局：與中興院區無關

（中央社記者陳怡璇台北12日電）中央流行疫情指揮中心晚間宣布，再增一名北部護理師確診。台北市衛生局表示，此案與北市聯醫中興院區群聚案無關，詳情需中央說明。

中央流行疫情指揮中心今天晚間表示，檢出1例北部本國籍30多歲女性護理師確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），因工作定期採檢後檢出陽性。

由於台北市立聯合醫院中興院區出現2名護理師確診，外界關心此新增個案是否也是同一群聚。

台北市衛生局專門委員歐佳齡表示，確診個案並非中興院區的護理師，詳情還在調查，細節須等明天中央公布及說明。（編輯：陳清芳）1110112