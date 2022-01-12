桃機群聚傳播鏈已清楚 陳時中：疫情漸收斂

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（中央社記者陳婕翎、張茗喧、江慧珺台北12日電）桃機疫情相關居服員（案17472）赴銀行3名接觸者確診，桃機疫情對社區影響持續，但疫情指揮中心指揮官陳時中認為，桃機群聚連結已清楚，疫情正逐漸收斂。

桃園機場COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒到社區，據中央流行疫情指揮中心統計，今天新增居服員在銀行中的3名接觸者確診，桃機相關疫情至今累計42人確診，除1名桃機防疫計程車司機病毒序列不同，其餘41人暫列群聚。

桃機染疫手推車工作人員妻子（居服員）在可傳播期間曾有社區足跡，其中包含一間銀行，今天共有3名銀行接觸者確診。陳時中今天下午在疫情記者會中表示，已展開疫調，初步了解銀行內確診者皆為工作人員，都是接觸者採檢確診，其中案17630在1月11日發病後，安排就醫採檢確診。

銀行匡列30名接觸者，針對內部傳播鏈，指揮中心疫情監測組組長周志浩說明，初步了解，個案間曾有面對面業務互動，但是否3名確診者與居服員都曾有接觸史，仍須釐清；醫療應變組副組長羅一鈞補充，病毒基因定序進行中，尚無法證實為同一病毒，因疫調有接觸史，才以同起群聚呈現。

陳時中認為，桃機群聚相關連結愈來愈清楚，疫情看起來有收斂趨勢，有趨緩跡象，尤其機場內部清潔人員、防疫計程車司機、保全、手推車員工經過兩次採檢後，今天已經沒有再新增個案，相信第3次PCR檢驗後，內部疫情狀況應該可以更明朗。

陳時中指出，經過基因定序結果，已經可以將桃機清潔員、防疫計程車司機、保全，以及由清潔員帶入社區疫情，包含同住家人的歌友會相關群聚串連。桃園市針對歌友會疫情社區監測規模龐大，檢驗770人，但除了日前公布的3名陽性個案，以及尚未取得聯繫的22人，歌友會疫情沒有繼續擴大。

至於機場手推車工作人員群聚，陳時中表示，由於已出爐的病毒基因定序皆與機場清潔員定序一致，現在可更明確推論可能由手推車工作人員（案17473）傳染給妻子、孩子，孩子在安親班則是傳染給同學，確診同學將病毒帶回家，才會讓確診同學的媽媽也染疫。

手推車工作人員妻子（居服員）傳播鏈部分，陳時中指出，手推車員妻子傳染友人，進一步造成友人工作的電子廠出現群聚，所幸已及時將280名職場接觸者全數集中檢疫；由於手推車員妻子為居服員，也使案主家庭出現群聚，案主家庭有一對夫妻為食品廠員工，已進行大量篩檢，暫時無確診者。

陳時中認為，雖然桃園機場疫情造成社區出現部分群聚事件，甚至連銀行都出現群聚，這一陣子會辛苦一點，但看得出來疫情在收斂中，期待快點控制住。現階段無規劃加嚴境內防疫規範，但仍提醒民眾謹慎以待，落實防疫措施。（編輯：張雅淨）1110112