防醫療超載 指揮中心3條件判定舊案可提前解隔

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

指揮中心宣布，只要確診時Ct值高於30且無症狀、N抗體陽性、2次採檢Ct值大於30，就會判定為舊案，可解除隔離。（指揮中心提供）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張茗喧、陳婕翎、江慧珺台北12日電）春節返鄉人潮增，境外移入個案也大增。指揮中心今天宣布，只要確診時Ct值高於30且無症狀、N抗體陽性、2次採檢Ct值大於30，就會判定為舊案，將可解除隔離。

國際COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒超過2年，許多人即便曾染疫也不一定有確診，俗稱「舊案」。

近期因農曆春節將近，機場迎來大量返鄉民眾且落地採檢陽性率偏高，為防止醫療量能崩潰，衛福部也研議調整舊案解除隔離條件。

中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳今天下午在疫情記者會中表示，隨疫情持續發展，無論國內外可能都有先前沒有被確診到的舊案，先前至少要住院10天並通報區指揮官，才能解除隔離。

不過，張上淳說，考量國內疫情擴大，避免舊案占用醫療資源，因此專家小組近日也增訂解隔標準，確診者只要初次採檢Ct值大於30，並符合3條件就研判為舊案，可解除隔離進行7天自主健康管理，且無須通報區指揮官。

張上淳說，3個解隔條件包括沒有COVID-19相關症狀、N抗體陽性且2次PCR採檢Ct值高於30或陰性，將不用在醫院關10天。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，新規定實施後，確實有部分入境確診者可望解除隔離。

張上淳並指出，去年因應最早在印度發現的Delta變異株的高傳染力，曾加嚴Delta個案解隔標準，必須2次PCR採檢Ct值都大於30或陰性才能解除隔離，但考慮目前已有新型變異株Omicron入侵，專家認為不應再個別對變種病毒訂定解隔標準，未來解隔規定也將一體適用所有確診患者。（編輯：陳政偉）1110112