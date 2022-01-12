聯邦銀健行分行3員染疫 桃市府籲1/4至1/12曾前往者採檢

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國內疫情升溫，桃園市長鄭文燦12日出席疫情說明記者會時表示，針對中壢區聯邦銀行健行分行3人確診，即起於東興社區活動中心加開臨時採檢站，進行社區採檢。（桃園市政府提供）中央社記者葉臻傳真 111年1月12日

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（中央社記者葉臻、吳佳蓉桃園12日電）桃園市長鄭文燦今天表示，確診居服員曾到中壢區聯邦銀行健行分行洽公，分行全員採檢、3人確診，已在周邊設置臨時採檢站，呼籲在1月4日至12日有去過這家分行的民眾前往採檢。

桃園機場COVID-19（2019冠狀病毒疾病）染疫案擴大，今天新增3例（案17630、案17672、案17673）確診，為日前確診居服員（案17472）的接觸者。

鄭文燦今天下午主持疫情說明記者會時表示，居服員曾在1月4日去過中壢區聯邦銀行健行分行洽公，全程有戴口罩、保持距離，銀行行員已在當時被列為自主健康管理對象。

鄭文燦表示，針對分行全數員工包括警衛、外包清潔人員30人進行採檢後，共有3人確診，也就是今天新增的3例個案。案17630的CT值是19.1、案17672的CT值是16，案17673的CT值是17，3人都已入院治療，其餘27人將居家隔離至26日。

鄭文燦表示，已在分行附近的東興社區活動中心設立臨時採檢站，今天下午2時30分至5時30分、晚間6時30分至9時進行採檢，呼籲曾在1月4日至12日有去過這間分行、與行員有接觸的民眾前往採檢。

鄭文燦也說，針對桃園市公私立國小、公幼、附幼提早1週放寒假，今天也決定，國小的戶外教學和畢業旅行也同步停止，確保學校安全；也建議中央參考國外作法，評估7至12歲兒童的疫苗施打。

桃園市政府衛生局長王文彥補充說明，健行分行由於確診居服員疫調，被列入自主健康管理，也要每日健康監測，其中1名行員在昨天晚上發燒、陽性確診，因此全員採檢，共有3人確診。

王文彥表示，居服員當時是到分行辦開戶，和行員（案17630）在櫃台有接觸，沒有面對面、有戴口罩，感染途徑還在調查中；整個分行在7日有聚餐，有可能是彼此間傳染的可能，今天分行已經停止營運，整棟消毒，行員的親友和接觸過的人也匡列採檢。

王文彥表示，為了確保社區安全，在健行分行附近設立了東興社區活動中心臨時採檢站，希望進行社區性的採檢，這間採檢站預計開到15日。

桃園市政府也公布桃機染疫相關個案疫調足，曾在去年12月29日去過兆豐銀行桃園國際機場分行，今年1月1日至9日去過中壢觀光夜市、錢櫃中壢中央店、原燒桃園統領店、桃園ATT筷食尚店、中原夜市等；曾出入相關場所者，請於足跡重疊次日起14天，進行自我健康監測。

聯邦銀行今天於官網公告，基於保障客戶健康安全，健行分行今日暫停營業，進行行舍全面消毒工作，並已安排分行員工居家隔離及自主健康管理。

聯邦銀行表示，請客戶可至鄰近的服務據點如內壢分行、北中壢分行辦理業務；總行已調派另一組人力支援，健行分行13日起恢復營運。（編輯：吳協昌）1110112

國內疫情升溫，桃園市長鄭文燦12日出席疫情說明記者會時表示，針對中壢區聯邦銀行健行分行3人確診，即起於東興社區活動中心加開臨時採檢站，進行社區採檢。（桃園市政府提供）中央社記者葉臻傳真 111年1月12日