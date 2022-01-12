宏致中壢總部5確診 過嶺廠316員工快篩陰性

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宏致電子日前爆出中壢總部有5名員工確診，12日針對精工中心共計316人，委外進行全廠的COVID-19快篩檢測，全數陰性。（圖取自Google地圖網頁google.com/maps）

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（中央社記者韓婷婷台北12日電）連接器廠宏致電子日前爆出中壢總部有5名員工確診，今天針對精工中心共計316人，委外進行全廠（過嶺廠）的COVID-19醫用快篩試片檢測，全數呈現陰性反應。

宏致表示，爆發疫情的中壢總部，在昨日晚間也已完成全廠PCR檢測，除了同屬4樓的5名員工確診外，其餘1至3樓員工均為陰性，在9日接獲確診通知後，10日全廠已停止人員進入，同時也追溯確診員工接觸史及依相關單位指示進行隔離及後續處置，及第一時間進行全面消毒。

宏致表示，台灣主要產區為精工中心，桃園中壢總部與精工中心禁止跨廠區上班，同時增加消毒次數、全天配戴口罩、以及拉開人與人之間的距離，減少交流、謝絕訪客來訪，每日定時量測體溫，及密切關注疫情變化及政策進行調整。（編輯：潘羿菁）1110112