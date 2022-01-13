聯邦銀行群聚10行員1家屬染疫 居服員開戶多次拉下口罩講電話

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指揮中心13日公布銀行群聚新增11人確診，分別為10名銀行行員及1名銀行員工家人染疫，緊急採檢3013名洽公民眾。（中央社製圖）

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（中央社記者陳婕翎、張茗喧台北13日電）桃園中壢聯邦銀行群聚持續，中央流行疫情指揮中心今天公布，銀行群聚新增11人確診，分別為10名銀行行員及1名銀行員工家人染疫，防疫團隊緊急採檢3013名洽公民眾。

指揮中心指揮官陳時中今天下午疫情記者會中說明，桃園中壢聯邦銀行健行分行今天新增11人確診，包含昨天晚間臨時公布的9名行員，還有今天上午新公布的1名行員、1名行員家人，這起銀行群聚已有14人確診。

桃園機場COVID-19（2019冠狀病毒疾病）群聚疫情，在社區中持續擴大，指揮中心昨天下午在疫情記者會中公布，桃機疫情相關染疫居服員（案17472）日前赴中壢聯邦銀行健行分行洽公，引起3名行員確診，今天確診病例持續增加。

陳時中說明，據最新疫調，桃機群聚案相關的染疫居服員赴聯邦銀行健行分行當天，由承辦行員（案17630）負責接洽，透過銀行內部監視器發現，居服員在銀行處理業務時，曾為講電話多次拉下口罩。

陳時中說，聯邦銀行健行分行員工在1月7日曾在一家西餐廳辦尾牙，染疫行員分布在1至3樓，這一家餐廳員工已全部匡列居家隔離，同時正在調查當天用餐的人員。

陳時中說，衛生單位昨天已派人赴銀行進行調查，染疫職員同住家人匡列59人，已全數送往集中檢疫所，至於其餘未染疫職員家人則採取預防性隔離5天。

另外，陳時中說，已透過實聯制系統，發送3013封簡訊給在可能傳染期間赴銀行洽公民眾，主動召回採檢，預計今天下午在銀行附近加開2處採檢站，希望有活動使得民眾儘速採檢；部分銀行職員個案家中有在學孩童，已有6間學校暫時停課。

另外，與桃機疫情相關的染疫居服員，可傳染期間曾有社區活動史，中央流行疫情指揮中心今天公布，居服員乾妹妹（案17507）的2名家人在居家隔離時陸續出現症狀，經過採檢紛紛確診。

桃園機場COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情擴大，據指揮中心統計，加上今天新增居服員乾妹妹的2名家庭接觸者，至今累計55人確診，除1名桃機防疫計程車司機病毒序列不同，其餘54例暫列群聚。（編輯：陳清芳）1110113