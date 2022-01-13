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疫情11/300

北市聯醫中興院區2護理師染Omicron 與桃機疫情不同

2022/1/13 14:44（1/13 15:00 更新）
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台北市聯醫中興院區2名護理師染疫，護理人員基因定序出爐均為Omicron變異株。（圖取自Google地圖網頁google.com/maps）
台北市聯醫中興院區2名護理師染疫，護理人員基因定序出爐均為Omicron變異株。（圖取自Google地圖網頁google.com/maps）
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（中央社記者陳婕翎、張茗喧台北13日電）台北市聯醫中興院區2名護理師染疫，中央流行疫情指揮中心今天公布，護理人員基因定序出爐，均為Omicron變異株，與曾照顧個案定序相同，初步排除與桃機疫情關聯性。

台北市聯合醫院中興院區有2名護理師確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），分別為案17570、案17571，案17570的男友案17572為餐酒館廚師也確診。

中興院區出現2名護理師染疫確定感染Omicron，指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，根據調查，案17570曾照顧過5名確診者，均染Omicron，經定序發現，案17570、案17571和其中一名病人基因定序相同。染疫護理人員狀況良好，有發燒者也已退燒。

張上淳說，目前案17570護理師同職場、同寢室室友密切接觸者採檢完成，除案17571及案17572確診外，無新增其他個案；職場及宿舍51名非密切接觸者也採檢完畢，無人確診；至於社區接觸者新匡列40人，其中28人陰性，12人檢驗中。（編輯：管中維）1110113

（指揮中心提供）
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