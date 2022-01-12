北市聯醫中興護理師群聚案 擴大採檢88人全陰性

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北市聯合醫院中興院區2名確診護理師案17570及案17571，經擴大採檢88人皆陰性。（指揮中心提供）

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（中央社記者陳怡璇台北12日電）北市聯合醫院中興院區2名確診護理師案17570及案17571，經擴大採檢88人皆陰性；案17571的2名子女就讀國小57名師生中，36人陰性、21人等結果。

台北市聯合醫院中興院區有2名護理師確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），分別為案17570、案17571，案17570的男友案17572為餐酒館廚師也確診。

台北市衛生局新聞資訊表示，因案17570而採檢88人，採檢結果全數陰性；案17571同住家人3人均為陰性，2子女就讀大同區某國小，已安排57名師生進行採檢，36人陰性、21人待檢驗結果。

北市衛生局指出，案17572同職場員工10人匡列居家隔離，其中9人陰性、1人檢驗中；另擴大採檢17人，其中1人陰性，16人檢驗中。（編輯：戴光育）1110112