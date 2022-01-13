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疫情12/300

北市聯醫仁愛院區護理師染疫 匡列25人都陰性

2022/1/13 12:11（1/13 12:28 更新）
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北市聯醫仁愛院區一名護理師確診，匡列25名接觸者採檢皆陰性。（圖取自Google地圖網頁google.com/maps）
北市聯醫仁愛院區一名護理師確診，匡列25名接觸者採檢皆陰性。（圖取自Google地圖網頁google.com/maps）
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（中央社記者陳怡璇台北13日電）北市聯醫證實，仁愛院區一名專責病房護理師確診，是打完疫苗後有症狀、隔天主動通報採檢陽性。匡列接觸者25人採檢都陰性，在防疫旅館隔離中。

台北市長柯文哲今出席110學年度智慧校園4.0成果展，接受媒體聯訪時證實北市聯醫仁愛院區有一名專責病房護理師感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病），跟中興院區群聚案無關。

北市聯醫發布新聞稿表示，這名專責病房護理師11日上午進行接種第3劑疫苗，當日下午出現發燒、喉嚨痛等症狀，12日主動通報並進行PCR採檢，報告結果為陽性。

仁愛院區隨即匡列與此專責病房密切相關接觸者25人篩檢，皆為陰性，安排於防疫旅館進行居家隔離。

仁愛院區指出，環境採檢結果也是陰性，現已全面清潔消毒。

柯文哲指出，專責病房會被突破本就預料中，人為難免有疏失，要盡量避免，如改進穿脫隔離衣等SOP；而本週將調撥疫苗量能先幫機場、醫院、防疫旅館等高風險人員施打，下週預計討論是否幫街友、社工、八大行業等造冊優先接種。（編輯：李亨山）1110113

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