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台北市新增7處中型疫苗接種站 地點時間一次看

2022/1/12 16:55（1/12 17:43 更新）
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台北市決定開設7處中型接種站，將於14日上線供民眾預約掛號。（中央社檔案照片）
台北市決定開設7處中型接種站，將於14日上線供民眾預約掛號。（中央社檔案照片）
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（中央社網站12日電）台北市12日公布開設7處中型接種站，將於1月14日上線供民眾預約掛號，民眾可預約第1、2劑以及第3劑。中央社整理台北市7處中型接種站開設地點和時間，民眾可以就近施打疫苗。

台北市政府下午舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）記者會，市長柯文哲表示，下週新增7處中型疫苗接種站，14日上午9時起，民眾可上北市疫苗預約平台登記。柯文哲呼籲，希望9至12時可以先讓65歲以上民眾預約，其他人可在12時以後再預約。

民眾線上預約時間為1月14日上午9時至下午5時（或至數量額滿為止），可以預約第1、2劑以及追加劑，可選擇接種的疫苗有莫德納和BNT，預定接種時間1月17日至1月23日。另外，1月5日至31日接種第1、2劑COVID-19疫苗之18歲以上民眾，可獲得200元商品券。

●信義區

地點：台北市政府1樓中庭（禮運大同篇區域）

時間：1月17日至21日上午9時至12時，下午1時30分至4時30分

●大同區

地點：爵士廣場（中山雙連捷運站間地下街）

時間：1月17日至20日上午9時至12時，下午2時至5時

●萬華區

地點：富福區民活動中心

時間：1月17日至21日上午9時至12時，下午1時30分至4時30分

●文山區

地點：行政中心10樓大禮堂

時間：1月17日至21日上午9時至12時，下午1時30分至5時

●士林區

地點：義信備用禮堂

時間：1月17、18、19日全天上午9時至12時，下午1時至4時。1月21日下午1時至4時

●北投區

地點：奇岩區民活動中心

時間：1月17日至21日上午9時至12時，下午1時至4時

●內湖區

地點：慈濟內湖聯絡處

時間：1月17日至21日上午8時30分至11時30分，下午1時至4時

（編輯：劉千綾）1110112

台北市7處中型疫苗接種站開放時間和地點。（台北市政府提供）
台北市7處中型疫苗接種站開放時間和地點。（台北市政府提供）
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