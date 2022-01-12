北市加開7接種站無隨到隨打 北車移工服務保留

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（中央社記者陳怡璇台北12日電）台北市長柯文哲今天表示，下週加開的7處中型接種站沒有隨到隨打服務，北車會留一線給無身分證移工接種。

台北市政府下午舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）記者會，市長柯文哲說明疫情現況。

柯文哲指出，現在北市的疫苗施打除了自家預約平台，也有醫院掛號系統，讓有緊急需求或臨時要出國的民眾使用，而台北車站隨到隨打服務會保留，希望讓無身分證的外籍移工都來打疫苗，現場也有配勞動部的翻譯等。

此外，長照機構及一些臥床無法外出的民眾，柯文哲表示不用緊張，「第1、2劑怎麼打第3劑就怎麼打」，機動接種隊會到府服務。

至於下週加開的7處中型接種站，柯文哲表示沒有隨到隨打服務。

柯文哲並表示，想在17至23日接種的民眾至北市預約系統登記，24日之後北市將與中央商量，回歸到將重啟的1922系統，這幾天會跟中央討論細節。

在疫苗量能方面，柯文哲表示這週保留許多劑給機場、防疫旅館、醫院等高風險人員，等這週的疫苗接種完後，會要求各醫療院所把量能開到極限，「我正在壓迫醫院增加」。

柯文哲並說，下週準備約10萬劑，但中央把第3劑間隔從5個月縮短到12週，有600多萬人符合資格，一週內不可能都開出來，增加到18或20萬劑就很不得了。

媒體提問防疫專責旅館是否會增加感染風險，以及北市運動指引要加嚴等問題。

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柯文哲表示，北市若要做防疫專責旅館，最好的地點是劍潭活動中心，因為是獨棟且單一出入口，地理位置也較獨立，人員進出狀況好掌握，屆時會優先啟用；而因輕症患者比較需要隔離而非治療，集中在旅館裡防止傳染他人，讓醫院維持正常運作。

而在運動指引方面，柯文哲表示，會要求健身房、運動中心等員工要加嚴打疫苗或篩檢的條件，因為他們是提供服務的角色，而顧客就依照中央防疫規範。（編輯：張銘坤）1110112