確診聯邦銀行員足跡出爐 曾到新竹用餐採果

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根據新竹縣、市公布資訊，案17630聯邦銀行健行分行員工曾在8日到新竹用餐和採果，餐廳和果園都已清消。（圖取自新竹市衛生局網頁dep.hcchb.gov.tw）

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（中央社記者郭宣彣新竹市13日電）根據新竹縣、市公布資訊，案17630聯邦銀行健行分行員工曾在8日到新竹用餐和採果。餐廳和果園都已清消，並通知同時段用餐者採檢，目前27名居民和13名員工完成採檢，40人PCR皆為陰性。

新竹市政府提供新聞資料表示，中央流行疫情指揮中心昨天公布案17630，案17630曾於8日在竹市用餐，市府緊急通知同時段用餐48名民眾（竹市27人、外地21人）、員工13人進行採檢，目前已知27名竹市居民和13名員工採檢，共計40人PCR皆為陰性。

市府表示，今天擴大通知9日至11日，曾到訪餐廳291名民眾進行到院採撿，結果最快明天出爐。

新竹市長林智堅接受媒體訪問表示，這家餐廳即日起停業至14日，並進行清消，市府也規範14天暫停內用服務，若15日恢復營業，僅提供外帶服務。

林智堅說，春節返台是高峰潮，桃竹竹是共同生活圈，竹市4大醫院收治量能都已整備完成，共開設專責病房的56床，協助收治桃機落地採檢陽性確診病患。

另外，因應疫情變化，林智堅指出，17日起再加開2座疫苗站，總計6座疫苗站，分別為竹科管理局站（新竹市新安路2-1號）、北區區公所（新竹市國華街69號5樓）、中正市場（新竹市中正路245號2樓）、體育館（新竹市公園路295號）、慈濟（新竹市中華路五段208巷20號）、稅務局（新竹市中央路112號B2），提供65歲以上民眾隨到隨打疫苗接種服務，其餘民眾請到1922疫苗平台預約施打。

同時，新竹縣政府公布，案17630銀行員在8日下午3時至5時，曾到新竹縣關西鎮高平番茄農場和十全草莓農園，竹縣衛生局已通報環保局消毒完畢。

縣府表示，2處足跡點皆有出入管制、戴口罩，當天遊客稀少，未有近距離接觸，目前匡列2處共10名員工自我健康監測。

縣府指出，案17630足跡在竹縣關西鎮高平番茄農場採草莓，停留約30分鐘；另在，十全草莓農園（關西鎮石光里1鄰22-4號）也停留約30分鐘。（編輯：方沛清）1110113