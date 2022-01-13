聯邦銀行健行分行群聚14人確診 暫停營業至14日

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聯邦銀行健行分行群聚案13日再增2例確診，累計已14人染疫。聯邦銀行公告，健行分行暫停營業至14日。（圖取自Google地圖網頁google.com/maps）

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（中央社記者吳佳蓉台北13日電）聯邦銀行健行分行群聚案今天再增2例確診，目前累計已14人確診。聯邦銀行今天公告，健行分行將持續暫停營業至14日，請客戶前往鄰近服務據點辦理業務。

桃園機場COVID-19（2019冠狀病毒疾病）社區疫情擴大，桃園市政府證實，桃機疫情相關居服員（案17472）赴聯邦銀行健行分行洽公後3名接觸者確診。指揮中心12日晚間公布，這家銀行又新增9名員工確診，今早又新增2例，累計已14人確診。。

聯邦銀行12日原公告，健行分行12日暫停營業一天，今日恢復營運，但隨群聚感染擴大，今早緊急在官網表示，為保障客戶權益，今天、明天（14日）也暫停營業，請客戶至鄰近服務據點辦理業務，如內壢分行、北中壢分行及南桃園分行。（編輯：郭無患）1110113