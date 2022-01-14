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疫情12/300

聯邦銀行、餐廳8人確診 召回百名顧客採檢隔離

2022/1/14 14:52（1/14 15:55 更新）
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聯邦銀行疫情擴大，5名西堤餐廳員工和顧客確診，指揮官陳時中表示將赴餐廳召回逾百名顧客及員工採檢隔離。（中央社製圖）
聯邦銀行疫情擴大，5名西堤餐廳員工和顧客確診，指揮官陳時中表示將赴餐廳召回逾百名顧客及員工採檢隔離。（中央社製圖）
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（中央社記者張茗喧、江慧珺台北14日電）聯邦銀行疫情擴大，3名銀行家人、5名西堤餐廳員工和顧客確診，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，下午將赴餐廳召回逾百名顧客及員工採檢隔離。

桃園機場COVID-19（2019冠狀病毒疾病）社區疫情擴大，桃機疫情相關居服員（案17472）1月初銀行（聯邦銀行健行分行）洽公後，造成銀行行員、行員家屬染疫，這起銀行群聚累計確診人數達17人；聯邦銀行曾聚餐的西堤餐廳累計5人確診，分別為3名員工及2名顧客。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中表示，聯邦銀行行員沒有新增確診個案，維持13人確診，但再增3名行員家人確診，共有4名家人確診，銀行累計確診人數達17人，目前新增確診的家人都在匡列隔離範圍，大多是一採就陽性，顯示對社區仍有威脅，疫調必須持續進行。

陳時中指出，經疫調發現，這家銀行曾到中壢西堤餐廳聚餐，昨晚驗出一名餐廳工讀生確診，今天員工、顧客採檢結果出爐，確定增加3名員工、2名顧客確診，2名確診顧客相對年紀較小，僅1歲及3歲，曾於1月7日晚間一起用餐。

陳時中說，考量西堤聚餐累計5人確診，防疫醫師將會同衛生局到餐廳進行風險調查，針對餐廳有預約顧客進行實聯制調查，發送簡訊召回安排採檢、隔離，並匡列43名員工及100多名顧客，相關國小將預防性停課，餐廳也要安排消毒靜置。（編輯：管中維）1110114

桃園機場COVID-19社區疫情擴大，聯邦銀行健行分行累計確診人數達17人，聯邦銀行曾聚餐的西堤餐廳累計5人確診，分別為3名員工及2名顧客。（中央社製圖）
桃園機場COVID-19社區疫情擴大，聯邦銀行健行分行累計確診人數達17人，聯邦銀行曾聚餐的西堤餐廳累計5人確診，分別為3名員工及2名顧客。（中央社製圖）
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