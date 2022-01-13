聯邦銀行群聚延燒 桃園確診高職生為行員聚餐餐廳員工

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（中央社記者陳婕翎台北13日電）桃園某高職生確診，中央流行疫情指揮中心今天晚間證實，個案為聯邦銀行群聚病例案17630職場聚餐餐廳員工，Ct值22.5，就讀中壢區某高職，詳細情形將於明天記者會統一說明。

桃園機場COVID-19（2019冠狀病毒疾病）社區疫情擴大，桃機疫情相關居服員（案17472）赴銀行（聯邦銀行健行分行）洽公後，3名接觸者確診，經擴大採檢社區接觸者，這一起銀行群聚至今累計確診15人。

指揮中心今天晚間以文字說明，檢出1例陽性個案（待編號，Ct值22.5），為北部本國籍10多歲女性，為案17630職場聚餐餐廳（西堤牛排中壢中山店）員工，就讀中壢區某高職。

指揮中心表示，衛生單位已匡列該名個案校園接觸者40人及家人5人，均送集中檢疫所隔離；另同住家人就讀的國中及國小，皆預防性停課1天。詳細情形將於明天記者會統一說明。

桃園機場COVID-19疫情擴大，據指揮中心統計，加上今天晚間新增的染疫高職生，至今累計56人確診，除1名桃機防疫計程車司機病毒序列不同，其餘55人暫列群聚。（編輯：屈享平）1110113