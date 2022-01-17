韓國防疫通行證規範大亂 法院出現相反判決

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（中央社記者廖禹揚首爾17日專電）韓國政府為防疫推出「防疫通行證」規範，民眾進出受規範場所必須出示完全接種者才能獲發的防疫通行證；但因民怨不斷，導致規定朝令夕改，連法院判決都出現相反結果。

韓國中央災難安全對策本部今天開會決定，自習室、自習咖啡廳、圖書館、博物館、美術館、補習班、電影院、公演場館，以及百貨公司與大型超市等大型店舖，自18日起將不列入防疫通行證適用範圍，這已經是2個多月以來第4次調整適用場所。

自防疫通行證上路以來，對疫苗仍有疑慮的韓國民眾怨聲不斷，疫苗施打對象擴及12歲至18歲未成年族群後，家長及學生擔憂的意見也越來越多，在韓國掀起對防疫通行證作法是否侵害基本人權的討論。

不滿日常生活處處受限、變相被迫施打疫苗的民眾紛紛向法院提起訴訟，不過這項難題到了法院也同樣難解。日前就出現同一天出爐的法院判決結果完全相反的窘境，一案判決首爾地區應立即中止對青少年及大型超市、百貨公司的防疫通行證規範；一案則判決沒有必要緊急中斷對大型商家的防疫通行證規範，反而讓狀況更加混亂。

首爾地區百貨公司及大型超市雖可依法院判決解除適用防疫通行證，但因仍受到規範的其他地區出現公平性問題，防疫當局今天因此再次統一調整規範範圍。

不過，這並不代表結束，因為相同業別因細部條件不同，商家可能受到不同規範，例如補習班雖排除適用，但像管樂器、演技、歌唱等無法帶著口罩上課、飛沫傳染可能性較高的補習班，仍需出示防疫通行證；但這項規定與4日的另一項中斷補習班等場所適用防疫通行證規定的法院判決又相衝突。

韓國近期疫情開始緩和，首都圈及全國疫情評等都連續兩週維持「中等」。防疫當局表示，會再搜集各界意見，完善規範，不排除再次更改相關規定。

截至今天凌晨零時，韓國累計69萬6032例確診，單日確診降至4000例以下，不過新變種病毒Omicron感染者占比上升至26.7%。部分非首都圈地區出現疫情擴散態勢，當局判斷短期內疫情仍有再次擴大的可能。（編輯：陳惠珍）1110117