跨年推台北通遭疑 柯文哲：綁悠遊卡進出比較快

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（中央社記者陳昱婷、實習記者蔡欣羽台北20日電）北市跨年晚會管制區須實聯制，可用台北通APP綁悠遊卡完成，議員吳沛憶質疑是為衝高台北通普及率。台北市長柯文哲說，可用簡訊實聯制，但悠遊卡進出比較快。

柯文哲今天出席台北市後疫情產業轉型政策白皮書實體展開幕式後接受媒體聯訪，對於跨年晚會提供綁定台北通APP的悠遊卡靠卡進場方式遭質疑表示，比起掃QR Code，靠卡只需要0.2秒，速度很快。

柯文哲說，無論是用簡訊實聯制還是透過台北通掃QR Code，都要搞老半天，時間會比較長，跨年晚會大量人潮要進場，不用靠卡的話一定會全部卡住，呼籲大家下載台北通，再綁定一張悠遊卡，這樣進出會比較快。

媒體追問，是否會同步開放其他實聯制選擇。柯文哲回應，會，但還是鼓勵大家先下載台北通、綁定悠遊卡，這樣進出最快。

台北市跨年晚會管制區須完成實聯制、量體溫、戴口罩才能入場，此次首度設置記名悠遊卡閘道，只要持敬老卡、學生卡或綁定台北通等已記名悠遊卡就可靠卡進入。

民進黨籍台北市議員吳沛憶對此提出書面質詢，質疑此舉是為衝高柯文哲力推的台北通普及率，悠遊卡記名服務早在台北通之前就已推出，應該只須在悠遊卡公司官網或悠遊付申請記名即可。（編輯：李亨山）1101220