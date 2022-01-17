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疫情41/300

亞東醫院護理師染疫 北市聯醫護理師男友確診

2022/1/17 14:31（1/17 15:57 更新）
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指揮中心17日公布，亞東醫院新增1例護理師，感染源待釐清。（中央社檔案照片）
指揮中心17日公布，亞東醫院新增1例護理師，感染源待釐清。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳婕翎、江慧珺台北17日電）COVID-19疫情持續，第一線醫療人員首當其衝，指揮中心今天公布，亞東醫院新增一例護理師，感染源待釐清；另台北市聯醫疫情再新增一名確診個案，為仁愛院區護理師男友。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下午在疫情記者會中說明，國內新增一名亞東醫院護理師確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），緊急匡列接觸者，檢驗皆為陰性。由於個案並非專責病房照顧確診個案護理師，須進一步透過病毒基因定序，才能釐清傳染源。

台北市立聯合醫院中興院區日前發生COVID-19群聚感染，導致兩名專責病房護理師（案17570、案17571）及一名親密接觸者（案17572）確診；聯醫仁愛醫院則有一名專責病房護理師（案17701）確診。

陳時中表示，今天國內新增一名與台北市聯醫疫情有關個案，為仁愛院區確診護理師（案17701）的男友，在護理師確診時，早已匡列為居家隔離者，個案第一次採檢結果為陰性，由於是居家隔離期間轉為陽性，研判對社區影響較小。（編輯：管中維）1110117

（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
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