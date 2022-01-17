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疫情49/300

鄭文燦：疫情3天就傳播1輪 家庭職場須擴大採檢

2022/1/17 10:35（1/17 14:25 更新）
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桃園市長鄭文燦17日表示，截至目前為止，社區採檢站共採檢2萬8453人，其中除了27人是匡列採檢，其他都是自主篩檢出來，可見社區採檢站仍然非常重要。（桃園市政府新聞處提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 111年1月17日
桃園市長鄭文燦17日表示，截至目前為止，社區採檢站共採檢2萬8453人，其中除了27人是匡列採檢，其他都是自主篩檢出來，可見社區採檢站仍然非常重要。（桃園市政府新聞處提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 111年1月17日
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（中央社記者吳睿騏桃園17日電）桃園市長鄭文燦今天指出，這次COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情傳播速度相當快，平均3天內就會傳播1輪，因此在家庭及職場的擴大採檢是必要的。

鄭文燦上午在桃園市府防疫專案會議中表示，這波疫情目前桃園市居家隔離有949人，集中檢疫所達1405人，截至目前為止，社區採檢站共採檢2萬8453人，根據數據顯示，其中除27人是匡列採檢，其他都是自主篩檢出來，可見社區採檢站仍然非常重要。

鄭文燦說，桃園市目前有10個社區採檢站，分別為桃園區中路公園、八德區北區客家會館、大園區大園市民活動中心、平鎮區新勢市民活動中心，以及中壢區中正公園、龍岡採檢站、黎明公園、自強活動中心、東興社區活動中心、南園市民活動中心。

他指出，桃園市昨天共有7所學校宣布今天預防性停課1天，採檢結果有4所學校已出爐為陰性，包括武陵高中、中興國中、中壢國中、中壢家商，因為是昨天深夜採檢出來，因此今天還是預防性停課，明天再復課；另有3所學校，包括中原大學、治平高中、啟英高中，今天會有採檢結果。

鄭文燦表示，另因有學生確診個案的足跡，包括內壢國小、美奇幼兒園及佳音英語元生分校，依規定停課14天。

鄭文燦指出，目前桃園市疫苗接種率雖略高於全國，但仍要努力提高覆蓋率，提升民眾保護力，社區採檢及匡列採檢一樣重要。

他說，這次疫情傳播速度相當快，平均3天內就會傳播1輪，即從被感染到出現症狀具有傳播力幾乎都不到3天，因此在家庭及職場的擴大採檢是必要的。（編輯：戴光育）1110117

桃園市長鄭文燦（後左3）17日上午在桃園市政府防疫專案會議中指出，這次COVID-19疫情傳播速度相當快，平均3天內就會傳播1輪，因此在家庭跟職場的擴大採檢是必要的。（桃園市政府新聞處提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 111年1月17日
桃園市長鄭文燦（後左3）17日上午在桃園市政府防疫專案會議中指出，這次COVID-19疫情傳播速度相當快，平均3天內就會傳播1輪，因此在家庭跟職場的擴大採檢是必要的。（桃園市政府新聞處提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 111年1月17日
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