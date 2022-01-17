桃機防疫人員確診 王必勝：與落地採檢專案無關

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16日新增一名桃園機場防疫人員確診，機場前進指揮所指揮官王必勝表示，確診防疫人員是輪值發燒篩檢站及入境旅客唾液篩檢區，與長程航班落地採檢專案不同。圖為桃園機場檢疫站。（中央社檔案照片）

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（中央社記者管瑞平桃園機場17日電）桃園機場有防疫人員確診，機場前進指揮所指揮官王必勝今天說，確診者與長程航班落地採檢專案無關，對於防疫人員防護裝備，中央都會根據各職類工作風險評估來決定。

王必勝上午接受媒體聯訪時表示，今天早上3架長程航班，175人中有8人確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），確診率約4.57%；昨天一整天615名旅客中，有37位確診，確診率約6.02%。

昨天中央流行疫情指揮中心公布國內新增個案中，有一人為桃機防疫人員。王必勝表示，確診的防疫人員是輪值發燒篩檢站及入境旅客唾液篩檢區，與長程航班落地採檢專案不同，沒有關聯，也非因此專案確診。

媒體詢問，有部分落地採檢專案防疫人員反映，過去標準隔離衣是兔寶寶裝，現在改為穿防水隔離衣，只有醫院採檢人員穿兔寶寶裝，是否有防疫裝備不足的疑慮。王必勝指出，長程航班專案目前為止只執行完6天，很多東西都持續在檢討，沒有說誰不可以穿什麼，哪種人員該穿什麼防護設備，都由中央CDC根據風險、工作內容認定區分。

王必勝指出，既然基層有反映，昨天中午已宣布，長程航班落地採檢若會接觸確診者，或是在採檢候機室工作，一律穿高規格防護的兔寶寶裝，配戴N95口罩，今天下午中央會召開會議請專家評估，視這幾天工作狀況、風險程度，各應穿著什麼，由專家判斷後依此調整。

王必勝說，桃機1名防疫人員確診，有16人被匡列居家隔離，人力或許會吃緊一點，會加強調度，至於防護衣正確穿脫訓練，是一直進行中，不只CDC人員，各種職類人員都應有這種穿脫訓練，這部分會持續做下去。（編輯：方沛清）1110117