1/17增17本土14人與西堤有關 境外移入增48例

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（中央社記者陳婕翎、江慧珺台北17日電）桃機衍生西堤COVID-19群聚持續，疫情指揮中心公布，這起群聚新增14名個案，分別為1名員工及8名客人，客人曾於1月7日與1月9日用餐，另還有2名顧客職場接觸者及1名顧客室友。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午疫情記者會中公布，新增65例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確定病例，分別為17例本土個案，其中14例與西堤群聚有關，另外48例境外移入，確診個案中無新增死亡。

今天新增本土個案為8例男性、9例女性，年齡介於未滿5歲至60多歲。值得一提的是，1名桃園男性因車禍送往衛生福利部桃園醫院就醫住院，在醫院篩檢站採檢，竟確診COVID-19，陳時中說，雖個案Ct值高、病毒量低，但N抗體（與疫苗無關）陰性，檢體複驗中，須先確認是否偽陽性，再釐清是否為舊案。

桃園機場群聚衍生COVID-19（2019冠狀病毒疾病）社區疫情擴大，擴及歌友會、居服員、聯邦銀行、西堤餐廳、多所校園、仁寶電子等。中壢聯邦銀行健行分行群聚感染，銀行員1月7日尾牙赴西堤餐廳用餐引起群聚。

今天新增14名西提群聚相關個案，以赴餐廳時間分析，1月7日曾赴餐廳確診者為1名員工（案18000）、2名顧客，陳時中認為，案18000在1月13日被匡列居家隔離，接觸風險相對低，在居檢所檢出陽性，對社區影響小。

至於1月7日曾赴餐廳的2名確診顧客，陳時中說，這是日前已經公布一家人共赴餐廳用餐確診的1歲跟3歲小孩家人，2名孩子分別由媽媽跟阿嬤在醫院內照顧，今天媽媽跟阿嬤也驗出陽性，由於媽媽跟阿嬤第1次採檢為陰性，是在隔離期間轉陽，對社區影響低。

1月9日在西堤用餐的確診人數較多，共有8名顧客，陳時中說，包含由爸爸媽媽帶3孩子，一家5口共同到西提用餐，今天確定4人染疫，這一家人僅剩下爸爸採檢結果為陰性，這一家確診的孩子年齡為1歲、4歲、7歲，所就讀的幼兒園或小學已展開防疫作為。

另外，1月9日用餐染疫客人還包含一對姊弟、參加機車行尾牙的機車行員工，及6名朋友赴西堤用餐，已有1人在今天確定染疫（案17983），其他人持續居家隔離。這些個案都在接獲桃園縣政府的訊後，採檢後確診。

其餘3名與西提群聚有關個案，是日前公布1月7日用餐染疫西堤顧客（案17884）職場接觸者，為仁寶電子廠員工，目前全廠停工匡列；還有日前公布1月9日用餐染疫西堤顧客（案17904）為另一家電子廠職場接觸者。

最後1名新增確診者為日前公布的一名明新科大學生，1月9日赴西堤用餐染疫，她的室友今天確診。若暫時加上案17934，被指揮官陳時中視為疫情「重中之重」的聯邦西堤群聚已累計51人確診。（編輯：陳清芳） 1110117

影片來源：衛生福利部疾病管制署

（指揮中心提供）

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