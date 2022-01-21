高市4確診足跡 將發訊通知高雄港人員篩檢

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（中央社記者曾以寧高雄21日電）高雄市今新增10例確診個案，其中7例工作與新光輪船有關或有職場接觸；高市府公布其中4例足跡，並發訊息通知曾在新光輪船停泊期間出入同港區的人員進行篩檢。

高市府今天公布COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診案18186、18187、18212、18215等4例與職場與新光輪船相關確診者足跡。衛生局簡任技正潘炤穎說明，這4例目前已清楚掌握足跡疫調，後續有新足跡疫調結果，會盡快對外說明。另外，現已掌握搭乘同交通船工作人員，皆已召回篩檢，並擴大採檢其同住家人、密切接觸者。

高雄市長陳其邁表示，新光輪船10日下午3時30分至19日曾停靠在高雄港，經估算此期間約2、3萬人同時與確診者在同港區出入。市府已在碼頭設置篩檢站，並依碼頭管制站進出資料發訊息通知相關人員前往篩檢。

另外，「健身工廠」三多廠今天發布新聞稿表示，經市府通報，已於下午4時進行大清消，預計22日恢復營業。三多廠所有員工都已接種過第1劑疫苗，第2劑疫苗接種率也達99%。

潘炤穎說明個案足跡，案18186為本國籍40多歲男性，18日有喉嚨痛、有痰等症狀。疫調13日晚間8時11分至8時30分至大港超市中洲門店；13、14日上午9時到12時在高雄港44號碼頭；16至18日上午9時到9時30分到旗津區大汕頭漁港。

案18187是40多歲男性、案18156接觸者，17日身體不適。疫調13日、19日分別在傍晚到苓雅區三多四路一家便當店；15日中午12時至12時15分到前鎮區前鎮街燒臘店；17日晚間7時至9時到三多四路全聯福利中心；19日中午12時至12時15分到廣福𩵚魠魚店。

潘炤穎說，案18212為20多歲男姓、案18211之子，父子倆為同公司職員，17日有咳嗽症狀。疫調在10、11、16、17日晚間9時至10時曾到「健身工廠」三多廠健身；15日晚間7時至9時到海光俱樂部中餐廳；20日上午7時40分到7時55分至7-11新旗聖門市、下午3時30分至3時45分曾到7-11旗海門市。

依衛生局圖卡資訊，案18215為60多歲男性，是案18211接觸者。目前無症狀、在負壓隔離病房接受治療。他在15日下午5時53分到6時15分「八方雲集」鳳山五甲店；19日中午12時到12時15分曾到瑞興市場、下午3時到3時30分曾到前鎮區崗山南街一家機車行、晚間7時至7時30分到「正心律動骨架平衡技術」；20日早上7時到7時15分到旗津二路無店名早餐店、上午10時和下午3時到旗津上竹巷福利社各停留15分鐘。（編輯：孫承武）1110121