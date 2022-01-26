北市房仲個案無關礁溪飯店群聚 本土累計10條傳播鏈

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（中央社記者張茗喧、陳婕翎、江慧珺台北26日電）指揮中心今天公布最新病毒基因定序，北市房仲、宜蘭礁溪的飯店群聚分別檢出不同Omicron變異株，加上桃機、高雄港等事件，國內Omicron本土傳播鏈累計達10條。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，今天再增46例本土病例，遍及台北、宜蘭、桃園、台南及高雄等地，多起群聚疫情都有待病毒基因定序才能進一步釐清可能感染源。

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天下午在疫情記者會中表示，根據最新病毒基因定序，宜蘭礁溪的飯店群聚、北市房仲群聚疫情均檢出Omicron變異株，兩者不僅序列不同，也和桃園機場、高雄港的序列都不一樣，會再和足跡有地緣關係的境外移入個案比對病毒序列，釐清感染源。

羅一鈞指出，目前國內累計有10條Omicron傳播鏈，最主要的2條是桃園機場及高雄港群聚，另有3家醫院員工、護理師分別檢出3種不同序列的Omicron，再加上機場防疫人員、2名防疫計程車司機以及今天新增的宜蘭飯店、北市房仲。

陳時中表示，目前社區風險還難以評判，還有許多感染源不明的群聚正在追查中，包括桃園3起、宜蘭1起、台北1起和亞東醫院新確診個案，持續疫調蒐集資料和線索，才能逐步釐清。（編輯：陳政偉）1110126