北市房仲群聚增3人確診 松山區幼兒園師用餐染疫

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（中央社記者陳昱婷台北26日電）北市房仲一家3口群聚擴大，除一名雜誌編輯昨天確診外，今天又傳出松山區某幼兒園老師染疫。北市府表示，這名老師因與房仲朋友在同家麵館吃飯遭傳染，這起群聚已增3人確診。

台北市副市長黃珊珊今天出席中山區市政巡迴講座前接受媒體聯訪表示，雜誌編輯（案18518）是房仲（案18375）的客戶，因有非常多足跡，可能已造成其他人感染，房仲一家3口相關案件已多了3個人確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）。

黃珊珊指出，案18518大部分是搭捷運，有很多台北市區的足跡，遍及萬華與信義等3、4個區，目前都還在整理、匡列，已經匡列100多人，用餐的地方更會擴大匡列，數量非常多。

黃珊珊表示，案18518與案18375看房的時間滿早的，是1月14日，但到24日才確診，覺得這個案例很奇怪，應該不太對，因為正常是5到7天就會發病，所以懷疑是不是有其它傳染時間，會比較謹慎，當成也許還有別的感染源。

對於今天上午傳出的松山區某幼兒園老師確診，黃珊珊說，也與這起群聚相關，案18375曾與朋友（案18397）吃火鍋，案18397又去松山區南川麵館吃東西，幼兒園老師也在麵館吃東西，所以懷疑麵館裡有交叉感染，正在調位置圖擴大匡列中。

黃珊珊表示，幼兒園匡列增至90幾人，另外還有共同活動的補習班正在計算中，今天會派採檢車去大規模替師生採檢，下午記者會會完整說明。

黃珊珊呼籲，案18518很早就出現症狀，卻以為是感冒，一直去看醫生，醫生還說可能是胃食道逆流，但都沒想到要去採檢，所以民眾若有不舒服，就先用家用快篩，大家都要有警覺。

至於宜蘭礁溪長榮鳳凰酒店群聚個案在北市的足跡，以及案18518在台北101的足跡，黃珊珊說，礁溪群聚個案在台北市讀大學，已聯絡學校及擴大採檢，全部都會擴大匡列，不會放掉任何一個人。（編輯：戴光育）1110126