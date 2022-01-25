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疫情11/300

LV快閃店有確診足跡 台北101消毒26日休館

2022/1/25 21:52（1/25 22:48 更新）
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本土COVID-19疫情延燒，傳LV派對活動有確診足跡。25日台北101表示，購物中心4樓廣場的快閃店獲報，21日傍晚有確診者足跡。（圖取自facebook.com/101mall）
本土COVID-19疫情延燒，傳LV派對活動有確診足跡。25日台北101表示，購物中心4樓廣場的快閃店獲報，21日傍晚有確診者足跡。（圖取自facebook.com/101mall）
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（中央社記者曾智怡台北25日電）本土COVID-19疫情延燒，傳LV派對活動有確診足跡。台北101表示，今天購物中心4樓廣場的快閃店獲報有確診者足跡，該櫃位已即刻停業，晚間購物中心也進行全館大清消，明天將休館一天。

台北101晚間表示，1月21日下午3時至6時台北101購物中心4樓廣場其中的快閃店，今天獲報有確診者足跡，這名確診者造訪的櫃位已即刻停業，晚間也進行購物中心全館大清消，明天將休館一日。

台北101強調，將配合中央流行疫情指揮中心及衛生局相關疫調，持續落實最高規格防疫措施。（編輯：潘羿菁）1110125

101有確診者足跡 北市衛生局疫調中

（中央社記者陳昱婷台北25日電）台北101今天表示，購物中心4樓廣場的快閃店獲報，21日傍晚有確診者足跡，已進行全館大清消，明天休館一日。

北市衛生局表示，此為新北市個案（案18518）的足跡，今天傍晚才接到通知，目前正在匡列、疫調中，且這名個案足跡很多，明天才能逐一說明。

新北市衛生局今天公布板橋區一名本土確診案18518，為台北市房仲業（案18375）的接觸客戶，在隔離期間採檢確診，已匡列接觸者40人，其中1人居家隔離，初步篩檢均陰性。（編輯：張銘坤）1110125

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