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COVID-19疫苗
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COVID-19疫苗2/300

1922疫苗平台1/26分流開放預約第3劑 2/7開打

2022/1/25 14:36（1/25 15:09 更新）
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指揮中心宣布，1922疫苗平台26日上午開放預約，將依年齡分流預約。圖為25日新北市一處疫苗接種站，民眾接種第3劑疫苗。中央社記者王騰毅攝 111年1月25日
指揮中心宣布，1922疫苗平台26日上午開放預約，將依年齡分流預約。圖為25日新北市一處疫苗接種站，民眾接種第3劑疫苗。中央社記者王騰毅攝 111年1月25日
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（中央社記者張茗喧、陳婕翎、江慧珺台北25日電）為加速第3劑COVID-19疫苗接種，指揮中心今天宣布，1922疫苗平台26日上午開放預約，將依年齡分流預約，預計2月7日至2月13日施打。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，全民加緊接種第3劑疫苗，中央流行疫情指揮中心今天下午宣布，1922疫苗預約平台第21期預約26日上午10時起開放預約第3劑。

指揮中心發言人莊人祥表示，已完整接種2劑COVID-19疫苗滿12週且滿18歲以上民眾都可預約，2月7日至2月13日施打。

莊人祥說，這次將採年齡分流預約，65歲以上民眾可於1月26日上午10時至1月27日下午4時預約，50歲至64歲可於1月26日中午12時至1月27日下午4時預約，18歲至49歲民眾則可於1月26日下午2時至1月27日下午4時預約。

莊人祥說明，民眾可於1月25日下午2時起於預約平進行預約資格查詢，不再另發送預約提醒簡訊，符合資格民眾請記得於預約時間進行預約，預約當日如遇啟動流量管制，也請配合依序排隊耐心等候預約。

莊人祥中指出，1922預約平台第21期僅提供民眾預約接種疫苗追加劑，民眾若有第1、2劑或基礎加強劑接種需求，請持接種紀錄（小黃卡）至各地方政府指定/安排合約醫療院所或衛生所預約接種，或所設置的隨到隨打接種站接種。

莊人祥也提醒，除了1922預約平台，各地方政府衛生局指定的合約醫療院所也有提供疫苗預約接種，呼籲已完成預約的民眾，請依原已預約時段前往接種，無需再於預約平台重複預約。（編輯：吳協昌）1110125

1922疫苗平台26日上午開放預約，將依年齡分流預約。（指揮中心提供）
1922疫苗平台26日上午開放預約，將依年齡分流預約。（指揮中心提供）
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