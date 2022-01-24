北市疫苗預約25日開放 初四至初六99處可接種BNT

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台北市府24日表示，春節接種計畫為大年初四到初六，共99個點可以打BNT疫苗，約有2.1萬劑量能。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳怡璇、陳昱婷台北24日電）台北市府今天表示，春節接種計畫為大年初四到初六，共99個點可以打BNT疫苗，約有2.1萬劑量能，明天北市疫苗預約平台開放1天預約。

台北市政府下午舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情記者會，市長柯文哲宣布，北市春節接種計畫為2月4至6日，也就是大年初四到初六可打疫苗。

柯文哲說，媒合診所98家及東區地下街7號廣場中型接種站，共99個據點可打BNT疫苗，量能約2.1萬劑，明天北市疫苗平台開放1天，上午9時至下午5時讓民眾預約。

柯文哲並表示，中央要思考小學生是否需要接種，因為他們感染雖然是輕症但會傳染別人，很多國家5歲以上的孩子就可以接種。

媒體提問關於台北通App申請疫苗護照進度，副市長黃珊珊回應，上週五已行文給中央，她本人也跟窗口溝通了4次，希望中央盡快核准。

媒體提問關於劍潭活動中心收住輕症確診者，床位量能是否還足夠、何時啟用第2間加強版防疫旅館。黃珊珊表示，目前還有73床，中央也說在桃園與新北會加開檢疫所，北市量能可以比較紓緩。

黃珊珊指出，北市量能與服務都準備好了，等額滿了再啟用下一間加強版防疫旅館。（編輯：李錫璋）1110124