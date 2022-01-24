新北春節打疫苗 中和環球每日供1000劑莫德納或BNT

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（中央社記者王鴻國、沈佩瑤新北24日電）新北市政府因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，春節期間在中和環球購物中心開設機動接種站，除夕、初一休息，其他9天提供每日1000劑名額施打疫苗。

新北市長侯友宜今天下午召開防疫會議後記者會說明新北市今天沒有新增確診個案。昨天公布的蘆洲個案匡列20人採檢結果都是陰性，感染源仍需要進一步調查釐清。

由於春節將屆，侯友宜特別提醒大眾落實各項防疫措施，以因應這波疫情，新北持續設置31處篩檢站，春節期間會做部分調整，呼籲民眾於春節期間做好自我健康監測，若有疑似症狀或有足跡接觸史，可以先利用家用快篩試劑自篩。

侯友宜強調疫苗接種春節不打烊，將在中和環球購物中心開設機動接種站，提供莫德納或BNT疫苗接種服務，服務時間從1月27日到30日，除夕、初一休息，接著從2月2日到6日，合計9天，每天提供1000名額，提供民眾接種疫苗。

他表示，新北市積極整備醫療量能，除專責病床擴大開設到455床，並徵用防疫旅館轉型設置集中檢疫中心，收治無症狀及輕症個案，檢疫中心內同步啟用「遠距數位關懷中心2.0」的虛擬病房系統，利用數位科技，強化對病情監測。（編輯：方沛清）1110124

新北市長侯友宜24日表示，疫苗接種春節不打烊，將在中和環球購物中心開設「機動接種站」，除夕、初一休息，其他9天提供每日千劑名額施打疫苗。中央社記者王鴻國攝 111年1月24日