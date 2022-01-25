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中市春節疫苗接種不打烊 農曆年後加開快打站

2022/1/25 13:40（1/25 14:36 更新）
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台中市長盧秀燕25日在市政會議中指出，春節連假除大年初一及初二休診外，疫苗接種不打烊，而春節過後將加開快打站，為符合資格的長者接種莫德納疫苗。中央社記者郝雪卿攝 111年1月25日
台中市長盧秀燕25日在市政會議中指出，春節連假除大年初一及初二休診外，疫苗接種不打烊，而春節過後將加開快打站，為符合資格的長者接種莫德納疫苗。中央社記者郝雪卿攝 111年1月25日
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（中央社記者郝雪卿台中25日電）因應國內疫情升溫，台中市長盧秀燕今天在市政會議中指出，春節連假除大年初一及初二休診外，疫苗接種不打烊，而春節過後將加開快打站，為符合資格的長者接種莫德納疫苗。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，中央流行疫情指揮中心提供各縣市疫苗施打第3劑，台中市政府也於上週起連開快打站，為長者施打疫苗，持續提升台中疫苗涵蓋率。

盧秀燕在市政會議中表示，台中市過年期間持續提供市政服務，包含環保清潔、交通安全、消防安全、經濟活動及藝文活動等。更重要的是春節期間防疫不打烊，市府非但沒有休息還會提高戰備，視疫情隨時滾動調整，必要時會在春節期間加嚴防疫，屆時將透過相關系統通知市民朋友，請大家配合。

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春期連假期間，盧秀燕指出，台中市持續提供疫苗施打服務，除大年初一及初二休診外，各醫療院所從除夕至大年初六都有疫苗施打服務，總計有216家次院所、開設462診次門診，感謝醫療院所的協助，也歡迎市民朋友於春假期間預約施打。

由於中央流行疫情指揮中心將於年後供應各縣市莫德納疫苗，盧秀燕說，若中央疫苗能夠如期供應，台中市將安排於2月14、15日加開快打站，為65歲以上長者及滿55歲的原住民朋友施打第3劑，等過完年後里鄰長會發放施打通知。（編輯：卞金峰）1110125

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