春節自費採檢怎麼找？指揮中心統整2大查詢管道

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（中央社記者張茗喧、陳婕翎、江慧珺台北25日電）春節腳步近，指揮中心今天表示，春節期間COVID-19自費採檢機構開設率達87%，民眾可利用衛福部、疾管署網站或健保署LINE查詢，以利出境、陪病等需求。

農曆春節將近，中央流行疫情指揮中心彙整1月29日至2月6日期間COVID-19（2019冠狀病毒疾病）自費核酸檢驗指定機構檢驗量能，以便民眾出境或出入醫療照護機構等場所時，可及時提供陰性檢驗證明。

指揮中心指揮官陳時中表示，根據統計，全國自費核酸檢驗指定機構共216家，其中有187家自費檢驗指定機構於農曆春節期間持續提供自費核酸檢驗服務，開設率達87%。

陳時中說，春節期間民眾可透過2大管道查詢自費檢驗機構資訊，首先是透過衛生福利部全球資訊網（https://reurl.cc/qOZ98n）、疾管署官網（https://reurl.cc/RjOK16）。

另外，也可加入健保署LINE（https://line.me/R/ti/p/%40dyk0948w），進入「春節期間自費COV19 PCR這裏找」專區，透過「定位查詢」或「院所名稱」搜尋附近篩檢的醫事服務機構，方便得知收費資訊、採檢模式及時間表、服務網址、電話等資訊。

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陳時中提醒，有自費核酸檢驗需求民眾於檢驗前，請務必先行至醫院官方網站或致電詢問及確認相關採檢事宜。

陳時中並強調，因應近期COVID-19全球疫情升溫，Omicron等新興變異株於全球迅速擴散，適逢春節前返鄉人潮，請民眾於檢疫期間及自主健康管理期間應遵守防疫措施，有自費核酸檢驗需求民眾進入醫院請全程配戴口罩，並加強洗手、落實呼吸道衛生與咳嗽禮節，保持良好個人衛生習慣，以保護自身健康及維護國內社區安全。（編輯：陳政偉）1110125