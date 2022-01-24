本土4案列重點 陳時中：桃園、高雄為重中之重

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（中央社記者江慧珺、陳婕翎台北24日電）指揮中心指揮官陳時中表示，宜蘭礁溪長榮鳳凰酒店案、台北圓山飯店廚師案、桃園遠雄自貿港區與高雄港區案列為本土疫情重點，後兩者規模較大，更是「重中之重」。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情南北延燒，媒體今天在中央流行疫情指揮中心疫情記者會上詢問，目前有哪些屬於不明感染源個案。

陳時中表示，先前新竹一家4口與友人確診，經病毒定序確認與桃園中壢聯邦銀行確診者足跡相關；另桃園市有一對母女確診，雖然尚未確認感染源，但病毒定序與聯邦銀行、西堤餐廳相同，且經周遭社區採檢無擴大，2案都相對穩定。

陳時中指出，目前要關注的重點有4案，除了宜蘭礁溪長榮鳳凰酒店案、台北圓山飯店廚師案外，桃園遠雄自由貿易港區與高雄港區案規模較大，且涉及廠商多、複雜度高，更要積極控制，是重中之重。

農曆春節將至，陳時中表示，目前疫情警戒標準維持第二級，每個人感受不同，他強調「戒慎不恐懼」的基本精神，過年期間避免到人擠人場所，一定要戴口罩、勤習手，並快打疫苗。

媒體詢問，過年是否疫情警戒標準會提升至第三級，陳時中說，當然希望確診個案愈少愈好，因此努力由內向外精準疫調並擴大匡列，由外而內積極社區監測，廣設篩檢站，盼控制疫情。

國內24日新增15例本土病例，其中8例為高雄港相關個案。（中央社製圖）

因應防疫，內政部日前宣布民選公職人員及政府官員勿跑攤，媒體今天問跑攤的定義為何，陳時中表示，應由內政部回答較精確，他認為政策精神是公職人員或民意代表受公眾矚目，要做人民的表率。

針對縣市政府防疫措施，陳時中說，指揮中心認同積極防疫作為，目前快篩精準度高，家用快篩很普遍，衛生單位也廣設篩檢站，因應Omicron變異株傳播相對快，廣泛使用家用快篩或專業快篩，都在指揮中心的鼓勵範圍內。

陳時中也說，疫調或匡列都採在地化，人在哪裡就由當地衛生局主責，各單位合作愈多，漏網之魚愈少，反之若本位主義愈重，漏網之魚就愈多，他認為，疫調系統運作偶爾有小摩擦，但整體合作良好。

媒體也詢問台北通APP與中央的「疫苗護照」數位新冠病毒健康證明介接進度，以及台北市長柯文哲稱疫苗護照下載後還要店家掃描，是「脫褲子放屁」。

陳時中表示，若要與中央的疫苗護照介接，必須有可遺忘性，不可將資料留在後台，若能符合要求都不反對。但對於柯文哲的批評，陳時中說，不必用太過於世俗的話，來評斷嚴肅的事情。

媒體並問，有企業反映尾牙餐敘難保持社交距離，若無法做到是否要取消尾牙。陳時中說，尾牙建議維持社交安全距離，沒飲食時就戴口罩，若評估不可行就無法舉辦；尾牙是否舉辦是由企業主導，有公司選擇舉辦線上尾牙，氣氛也很熱絡。（編輯：張雅淨）1110124