遠雄自貿園區清零至少要3週 王必勝：25日二採一定有陰轉陽狀況

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前進指揮所指揮官王必勝表示，遠雄自由貿易港區的加值園區內公司25日進行二採，他坦言一定會有陰轉陽的狀況。圖為遠雄自貿港區篩檢站。中央社記者吳睿騏桃園攝 111年1月24日

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（中央社記者吳睿騏桃園24日電）指揮中心前進指揮所指揮官王必勝今天表示，遠雄自由貿易港區的加值園區內公司，明天進行二採，他要求所有未在集檢所的員工都要到場採檢，他坦言，一定會有陰轉陽的狀況。

王必勝下午在遠雄自由貿易港區接受媒體聯訪，他表示，今天的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診數低主要是因為沒有大型採檢，並非風險已下降，今天採檢加值園區外的單位，理論上確診數不會太多，仍要看實際的結果。

王必勝說，明天是加值園區相關公司的二採，相信會有不少確診狀況，他也要求加值園區所有未在集中檢疫所的員工，通通都要到場採檢，一定會有陰轉陽的狀況，因為有些人在第一次採檢時正處於潛伏期，現在就要看是否有發病的狀況，再做後續管理。

王必勝指出，中央流行疫情指揮中心前進指揮所現在做的就是阻隔，首先把確診者找出來，再根據風險進行匡列、隔離，不要讓確診者與社會接觸，用這樣子的方法一圈一圈的清乾淨，這是一貫的做法沒有改變。

王必勝表示，第一次篩檢完其實有多家公司都有確診者，只是人數多寡，透過第二次的採檢，看原先無確診者的公司是不是持續沒有，若沒有則進行相關的管理，若還有確診者，是否有擴大趨勢，還是已有改善，這些都是要看結果才知道怎麼做。

遠雄自貿港區24日新增2例確診個案。（指揮中心提供）

王必勝指出，公司想要復工跟感染的規模有關係，若先前都沒有確診者，復驗也無確診者，追蹤後仍舊沒有，會考慮提前讓相關公司復工，但像亞旭電腦跟鴻佰科技等較多人感染的公司，潛伏期的時間一定要等足，才會考慮讓他們復工。

對於記者詢問，亞旭電腦外籍移工有沒有可能支援其他公司。王必勝說，根據了解，移工沒有跨公司支援，但中和廠有支援大園廠，但大園廠未支援中和廠，中和廠採檢都是陰性，另外86名到大園廠的支援者都已送往集中檢疫所。目前看起來，中和廠相對比較安全，不過，也請業者持續加強警戒。

王必勝表示，針對相關匡列者，風險較大的進行居家隔離，風險較小者自主健康管理，指揮所會透過手機設電子圍籬，他也建議自主健康管理者，可以短時間開放辦公室供員工取物居家上班，目的是在職場上不要再有傳播鏈，再透過一次次的檢查把風險降低，但也體諒公司還有業務要做，若能居家辦公，這些都可以鼓勵。

有記者詢問，桃園市長鄭文燦說加值園區需停工清消加上至少3次以上採檢，確定無潛在病例才能復工。王必勝表示，他認為這是概括性的講法，有一個方向性的說明，但實際上的作業還是根據風險的不同，會分別做相關處理。

對於記者詢問，園區的清零是否有希望。王必勝坦言「這個我不敢說」，但他一直都抱有希望，以廠區來說，當然希望能夠完全清零恢復安全，但在社會上的清零，可能就要靠大家一起努力，看擴散的程度，這部分比較沒有辦法估計，但自貿港區要處理完成預估最起碼要3週。

王必勝說，目前確診者的情況多數都是輕症，症狀的分佈有很多種，但沒有看到有所謂的肺炎或是重症這些情況。另外，根據相關單位提供的移工疫苗注射率，已接種第一劑者大概占86%，接種第二劑者約76%，至於本國確診者部分還在調查。（編輯：李錫璋）1110124

桃園疫情24日新增2名亞旭電腦本國籍員工、1名桃園聯邦銀行個案家人在解隔離前確診。（中央社製圖）