桃園新增3本土確診案 農曆年後2/4開打疫苗

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳睿騏桃園24日電）桃園市長鄭文燦表示，今天新增3起本土確診案，其中1案與聯邦銀行相關，另2案與亞旭群聚感染有關。為提供疫苗接種服務，桃園市農曆年後疫苗接種作業將在2月4日展開。

鄭文燦下午主持COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情說明記者會中表示，今天有3個新增本土確診案，其中案18487是聯邦銀行確診員工的家屬，在解隔前採檢確診，不過，這是在匡列隔離範圍內，沒有社區感染風險。

鄭文燦說，另外2個是跟遠雄自由貿易港區的加值園區亞旭電腦群聚感染相關，其中案18488是在桃園的社區採檢站採檢確診，Ct值是26，匡列居隔4名同住家人。

另一案是就讀某科技大學在亞旭電腦打工的19歲工讀生案18489，Ct值為21，原本就在第一天1005名亞旭電腦員工匡列採檢範圍，雖一採陰性，因為身體不適，由市府安排到醫院進行二採，結果為陽性，他的生活足跡單純。只有同住的母親1人匡列隔離。

鄭文燦表示，自貿港區內的清零計畫必須要一層層擴大，今天採檢的是貨運站4500名員工，分為2個採檢站，一個負責貨運站，另一個負責包括DHL、快遞區還有星宇航空公司等單位，未來還要擴大到第三層，就是曾在遠雄自貿港區的報關行、貨運承攬業者或物流車隊也可以採檢。

另外，鄭文燦指出，加值園區內包括高風險的亞旭電腦跟鴻佰科技2家公司，有業務往來、擔任派遣員工、維修廠商等也應儘速採檢，員工清查完畢後，往來的客戶、車隊、派遣工人、維修廠商等希望能擴大採檢。

鄭文燦說，過年後1922疫苗預約平台第21期將在2月7日開打，但市府希望能讓民眾提早接種，因此會安排在2月4日、5日、6日，陸續請醫療院所開設疫苗門診，另外也會安排適當的社區接種站同步開打，相關訊息衛生局會再公告，不用等到21期開打的2月7日。（編輯：李錫璋）1110124